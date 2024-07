La Pobla de Mafumet gaudirà, aquesta setmana, del millor futbol sala amb la Pobletans League

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Des d’aquesta tarda i fins la del proper divendres, la pista coberta del Complex Esportiu Municipal de la Pobla de Mafumet esdevindrà l’epicentre de l’activitat de les Festes d’Estiu que, fins al proper mes de setembre, viuen els pobletans i les pobletanes.

En aquesta ocasió, la cita és esportiva i és que el recinte municipal acull la segona edició de la Pobletans League, un torneig de futbol sala impulsat per l’Ajuntament i destinat a la participació de joves aficionats a aquesta especialitat esportiva.

La convocatòria ha estat un èxit, tota vegada que hi participaran al voltant de 400 jugadors i jugadores d’entre 4 i 17 anys. Fins i tot l’organització ha hagut de tancar les inscripcions i deixar alguns equips fora del torneig, davant l’elevadíssima demanda de places registrada.

La competició s’estructura com un torneig d’un sol dia, ja que cada jornada està destinada a una única categoria, sent el dilluns per als prebenjamins, el dimarts per als benjamins, el dimecres per als alevins i el dijous, per als infantils. La darrera jornada, divendres, està reservada per a una doble sessió, ja que el públic assistent podrà gaudir amb el torneig de les categories cadet i juvenil. Així mateix, cal recordar que l’assistència al torneig és totalment gratuïta.

Val a dir que, com a novetat, enguany s’hi ha inscrit dos equips femenins d’entre els 42 registrats i que, durant aquesta setmana, competiran per fer-se amb el títol de campions de la segona edició de la Pobletans League, a la Pobla de Mafumet. A més d’equips locals, el torneig compta també amb conjunts procedents de municipis veïns com Reus, Salou, Cambrils o el Catllar, entre altres.

La Pobletans League és una iniciativa de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet i compta amb la col·laboració del Complex Esportiu Municipal, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Pobla, la Guàrdia Municipal i la Fundació P.E.F. Pobla de Mafumet.

Aquesta activitat s’emmarca en la programació de les Festes d’Estiu del municipi pobletà, que per al proper mes d’agost oferirà propostes tan interessants com la 28a edició de la Trobada Romescaire de la Pobla (17 d’agost), la divertida gimcana Festival Humor Amarillo per a petits i grans (24 d’agost) i la Pobla Summer Festival (31 d’agost), amb Marsal Ventura i el seu Technoflamenco com a cap de cartell d’una proposta musical que també comptarà amb la participació dels DJ locals Alex Sunrise, DJ Guibbons, DJ Salmer i Gabry DC.

Et pot interessar: