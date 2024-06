La Pobla de Mafumet ja gaudeix de la prolongació de l'avinguda Mina de Madró

Aquest migdia, tot coincidint amb la diada de Sant Joan i aprofitant que la Pobla celebrava el dia del seu patró, els pobletans han participat d’un acte llargament esperat: la inauguració del nou tram de l’avinguda Mina de Madró.

D’ençà que van començar els treballs, l’estiu del 2022, la Pobla ha esperat aquest moment pel que suposa el nou vial inaugurat: «Avui celebrem que el nostre poble segueix creixent, però també guanyem en comunicacions, en equipaments i en serveis», ha afirmat l’alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, durant el seu torn de parlament.

Imatge aèria del nou tram de l'Avinguda Mina de Madró.Cedida

Aquest projecte, que ha suposat una inversió total de 4.108.747,69 euros, ha estat finançat íntegrament per l’Ajuntament pobletà i suposa una notable millora pel que fa a les comunicacions del municipi, atès que el nou vial permet l’obertura de dues noves connexions d’entrada i sortida del poble amb la T-721-a la pròpia avinguda Mina de Madró i al carrer Camí de l’Horta-.

El projecte ha suposat la urbanització d’una superfície total de 5.481 metres quadrats. A més, els treballs realitzats han permès la creació d’un aparcament públic de superfície amb capacitat per a 90 vehicles i, encara dins l’àmbit dels equipaments, els pobletans ja tenen a la seva disposició una nova àrea de lleure infantil en un espai verd, al carrer Camí del Clos, en el tram comprès entre l’avinguda Mina de Madró i el carrer Camí de l’Horta. Aquesta zona d’esbarjo compta amb gespa artificial i diversos elements de joc per a infants d’entre 2 i 14 anys. Hi destaquen dues estructures de joc continu (una amb forma de cabana i una altra de quatre torres interconnectades formant un circuit), gronxadors, pont de mico, etc. L’espai també està dotat amb mobiliari urbà, com ara bancs de fusta, papereres i enllumenat públic.

A més, el projecte amb el qual el municipi ha guanyat 280 metres lineals d’avinguda també ha estat aprofitat per dur-hi a terme l’extensió per via soterrada de les xarxes de serveis urbans de distribució elèctrica i de les xarxes de telefonia, de serveis futurs i d’aigua potable al llarg del nou tram construït. També s’ha dut a terme l’execució de noves xarxes separatives d’aigües residuals i pluvials en els carrers afectats per aquest projecte. Això inclou un pas sota la carretera T-721 i sota l’autovia A27 per conduir la xarxa d’aigües pluvials al Torrent de les Bruixes.

Finalment, els treballs realitzats també han tingut en compte l’accessibilitat, per la qual cosa el nou tram de l’avinguda Mina de Madró està lliure de barreres arquitectòniques. Quant a l’enllumenat, s’ha prioritzat la minimització del consum elèctric i de la contaminació lumínica, alhora que s’ha buscat garantir una il·luminació uniforme i suficient, mentre que en l’àmbit de la jardineria, s’ha donat continuïtat a l’arbrat i arbustos existent a la resta de l’avinguda Mina de Madró.

