Denuncien a l’entitat La Pobla de Mafumet Gats per «maltractament» als animals

L’associació Amor Animal ha interposat una denúncia als Mossos d’Esquadra contra l’entitat La Pobla de Mafumet Gats pel «maltractament reiterat cap als gats».

La presidenta d’Amor Animal explica a Diari Més que han dut a terme la denúncia perquè, entre altres, «els gats es troben en condicions deficitàries tant higièniques com sanitàries per la seva salut i el seu benestar». Per la seva banda, el consistori ha encarregat un informe per comprovar els fets.

La representant de l’associació destaca que, «a banda d’una falta de neteja de l’espai i cura diària dels animals, des de l’associació no estan duent a terme controls veterinaris ni desparasitacions periòdiques als gats, així com tampoc els estan identificant mitjançant xips, com obliga la nova llei de Benestar Animal».

Alhora, Amor Animal denuncia que «tots els gats conviuen al mateix espai, que acumula brossa i residus propis per tot arreu, on no es respecten els protocols de quarantena ni d’edats entre adults i cadells».

La presidenta de l’entitat assegura tenir constància que «enterren els cadàvers dels gats per la zona del mateix refugi i inclús estan morts al mateix recinte durant dies».

La denuncia contra la gestora de gats de la Pobla també recull «altres irregularitats que afecten de forma directa als gats, així com als voluntaris que han actuat a favor de l’entitat».

L’escrit apunta que l’entitat «no esterilitza als gats comunitaris de les colònies i que, en cas de recollida del cadàver d’un gat a la via pública, no utilitzen el conveni amb l’ajuntament i l’única opció disponible és contactar amb el president», afegint que «ell pren la decisió de què fer amb aquest animal, que habitualment acaba en un contenidor convencional».

Des d’Amor Animal també fan un incís en el fet que «menteixen de forma conscient, donant informació falsa per al seu propi benefici, als interessats en adoptar un gat», destacant que «tampoc existeix un control de les adopcions ni cap seguiment per garantir l’adaptació».

Pel que fa a les «afectacions als voluntaris», la denúncia recull que «han falsificat la firma en documents oficials de membres de la junta directiva quan aquests no han estat presents i no han tingut constància de la creació i l’acceptació dels documents».

Per la seva banda l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet confirma a Diari Més que ha encarregat un informe a la guàrdia municipal, que preveu tenir llest a finals d’aquesta setmana, per tal de «fer les comprovacions necessàries i poder esclarir els fets». Tot i això, asseguren «no tenir constància dels fets» i apunten que l’associació «presenta i paga les factures corresponents».