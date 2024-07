L’arquebisbe de Tarragona valora positivament la feina feta a Salou amb la gent gran

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, van celebrar ahir al migdia, una missa a l’església de Santa Maria del Mar de Salou amb motiu de la quarta jornada de la gent gran organitzada pel Papa Francesc baix el lema No m’abandonis durant la vellesa.

Planellas ha valorat molt positivament la feina que es fa a la capital de la Costa Daurada amb el col·lectiu sènior. L’arquebisbe ha declarat: «En realitat de la parròquia, hi veig tota una bona disposició de cara a atendre aquelles necessitats que són les més indispensables a la gent gran. Hi ha un bon equip de Càritas i també avui m’he trobat amb tot el grup que tenen cura de la Pastoral de la Salut, que van casa per casa a visitar la gent gran».

Planellas ha expressat que aquesta visita a Salou ha estat una manera d’agrair el treball que s’està fent al municipi amb la gent gran.

Per altra banda, ha recordat que, tot i que Salou treballa de forma molt implicada en Càritas, s’ha de continuar treballant i cuidant per atendre la gent gran els 365 dies de l’any, però sobretot a l’hivern. «A l’hivern, hi ha la realitat familiar de persones que queden soles, que necessiten una mà amorosa i càlida que els ajudi», ha afegit l’arquebisbe.

La missa va ser un moment per reconèixer i agrair la tasca de totes les persones que treballen per millorar la qualitat de vida de la gent gran a Salou.

