La Policia de Salou controla la correcta gestió dels residus

La Policia Local de Salou ha engegat una nova acció per combatre els episodis d’incivisme a la ciutat, després de diverses setmanes de campanyes de sensibilització i informació sobre la necessitat de fer complir les ordenances cíviques. Aquesta iniciativa se centra especialment en la correcta gestió dels residus.

Per abordar aquest problema, s’ha creat una patrulla conjunta entre la Policia Local i un inspector especialitzat en la gestió de residus i la neteja viària. Aquesta patrulla mediambiental té com a objectiu identificar les zones més conflictives i sancionar els actes incívics relacionats amb el dipòsit inadequat de residus.

El regidor de Neteja Viària, Sebastià Domínguez, ha explicat que els contenidors no estan plens i les freqüències de recollida són les adequades, es detecten freqüents desbordaments de brossa fora dels contenidors. Aquest problema no és de recollida, sinó d’incivisme per part d’alguns ciutadans i establiments que no gestionen correctament els seus residus.

Domínguez detalla que: «Alguns incívics deixen la brossa fora dels contenidors. Aquesta brossa s’analitza i, si hi ha algun element que permeti identificar l’incívic, es procedeix a aixecar l’acte corresponent i a notificar la sanció, que segons les nostres ordenances cíviques, és de 100 euros».

El regidor ha afegit que estan treballant per incrementar aquestes sancions de cara a l’any vinent i analitzar altres mesures més contundents per evitar aquest tipus de conductes. No es descarten mesures addicionals.

