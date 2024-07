La Sant Andreu Jazz Band inaugura la 5a edició del Castellvell MusicFest

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte va arrencar la 5a Edició del Castellvell MusicFest, un certamen musical que ja està creant tradició i referència al Baix Camp en el seu 5è aniversari. Aquesta edició està caracteritzada per la seva transversalitat d'estils i gèneres musicals, així com per l'excepcional qualitat i excel·lència dels professionals de la música escènica en viu.

El director artístic, Daniel Sanxis, amb la col·laboració dels organitzadors, Ars Aurea Sonora i l'Ajuntament de Castellvell del Camp, ha seleccionat amb molta cura i anticipació els artistes participants per convertir aquesta cita estival en una memorable experiència tant per al públic assistent com per a tots els que hi treballen.

La Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, va ser l'encarregada d'obrir el Castellvell MusicFest amb una luxosa interpretació inaugural. Aquesta formació és coneguda per ser una de les bandes juvenils de jazz més destacades del món, i el seu projecte pedagògic és un referent internacional.

Joan Chamorro, músic i pedagog, ha desenvolupat un mètode d'ensenyament únic que combina la formació teòrica amb l'experiència pràctica en concerts en viu. La Sant Andreu Jazz Band, formada per joves d'entre 7 i 20 anys, és el resultat d'aquest enfocament innovador. Els joves músics no només aprenen a tocar els seus instruments, sinó que també es formen en l'art de la improvisació i el sentit de la responsabilitat i la disciplina que comporta ser part d'una banda. Aquest mètode ha permès que molts dels seus alumnes hagin assolit un alt nivell de reconeixement en el món del jazz.

Gairebé 300 persones es van reunir a la Pista Poliesportiva de Castellvell del Camp, que es va transformar amb gran eficiència en un auditori per acollir l'esdeveniment.

Diumenge per la nit, , a les 21:00 hores, l'Església de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp ha estat l'escenari de la segona cita del festival. En aquesta ocasió, l'Ars Aurea Festival Ensemble ha estat l'encarregat d'omplir la nau de l'església amb una actuació que ha emocionat profundament al públic assistent.

El Castellvell MusicFest continuarà fins al 4 d'agost, amb una programació que inclou una gran varietat de gèneres musicals: música pop, músiques del món, bandes sonores, bolero, jazz i òpera.

