Cinc anys amb el Castellvell MusicFest

Ara fa cinc anys arrencava el Castellvell MusicFest, una iniciativa artística nascuda amb la voluntat de portar al municipi una selecció de concerts que combinessin diversitat d’estils i qualitat artística. Amb el pas dels anys, la proposta ha anat arrelant fins arribar al dia d’avui, en què els seus impulsors – Ars Aurea Sonora amb el suport de l’Ajuntament de Castellvell– afirmen que ja està consolidada com un referent musical de l’estiu al Baix Camp i al Camp de Tarragona.

Enguany, el festival compta amb propostes d’artistes coneguts com Carles Cases, Borja Penalba o la soprano Montserrat Seró, que es combinaran amb el talent de formacions locals com el Cor Lianna i Kriba o la castellvellenca Manon Balensi, que col·laborarà amb el Hail String Quartet.

El concert inaugural serà aquest mateix dissabte, 27 de juliol, amb la Sant Andreu Jazz Band, una popular formació dirigida Joan Chamorro i integrada per músics que tenen entre 10 i 21 anys, que interpreten un repertori vinculat als estàndards del jazz.

La Carles Cases Strings Band oferirà un concert que fusiona jazz i música clàssica dijous 1 d’agost, mentre que Borja Penalba actuarà divendres dia 2 d’agost. El guitarrista que ha acompanyat durant tants anys Maria del Mar Bonet portarà a Castellvell el seu primer disc en solitari, Giròvag.

En el Castellvell MusicFest també hi ha lloc per als concerts singulars, com el Cava Concert del mateix dia 2 d’agost. Es tracta d’un espectacle de petit format protagonitzat per l’Ensemble de Violes de Castellvell, que es podrà gaudir mentre es degusta una copa de cava. O el Concert familiar amb música de les pel·lícules de Disney que oferirà Hail String Quartet de Liverpool dissabte dia 3 al migdia. Fins i tot s’ha programat una Nit d’òpera, que servirà per cloure el festival el dia 4, que comptarà amb les actuacions de Montserrat Seró (soprano), Antoni Lliteres (tenor) i Llum Colomer (piano).

Les entrades i els abonaments per als concerts del festival, així com les reserves dels espectacles gratuïts es poden aconseguir a través d’internet (https://www.castellvellmusicfest.cat/). Allà també es pot consultar el programa complet.