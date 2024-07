El Misteri de la Selva presenta els seus nous Jesucrist

Aquest mes de juliol s’assaja amb intensitat a la Selva del Camp. Queda menys d’un mes per a la representació del Misteri de la Selva, un espectale d’origen medieval que repassa els darrers instants de la vida terrenal de la Verge Maria, la seva dormició i posterior assumpció al cel i coronació.

Aquest drama assumpcionista és el més antic d’Europa conservat de forma íntegra i la primera representació teatral completa que es conserva en català antic.

A la Selva del Camp es representa des de l’any 1980, i enguany presenta una novetat important: la renovació dels intèrprets que representen el paper de Jesucrist. Així, Andreu Ferré i Andreu Fortuny prenen el relleu a Joan Massana i Rubèn Miquel, dos veterans en aquest paper. Igual que s’havia fet fins ara, cadascun dels intèrprets protagonitzarà una representació de les dues que es fan.

El Misteri de la Selva no els ve de nou, ja que tots dos hi havien estat interpretant altres papers, en el grup actoral dels Apòstols i en el Petit Cor –un dels dos cors d’àngels que escenifiquen el Cel dins de la representació. Així i tot, assumir el rol de Jesús és, tal com admet l’Andreu Ferré, «tot un repte».

Aquest reusenc va arribar al Misteri de la Selva de la mà de la seva dona, una selvatana amb tradició familiar vinculada a aquesta representació. «Hi vam començar a anar junts i em va agradar molt, fins al punt que vaig pensar si algun dia no hi acabaria participant», recorda Ferré.

Amb el temps, aquell pensament va acabar prenent forma i l’Andreu va entrar a la companyia l’any 2018, assumint el paper d’un dels apòstols.

Després d’un temps fent aquest rol, la Roser Cogul, directora musical del Misteri, li va proposar assumir el personatge de Jesús. «Encara que, en el paper de sant Pau tenia un parell de frases en què cantava sol, assumir aquest paper ha sigut un pas importantíssim per a mi», assegura.

El repte, explica, l’ha portat a fer classes de cant per millorar la tècnica. També ha treballat aspectes com la interpretació «per entendre bé el paper de Jesús dins del Misteri», o el català antic, «perquè és important entendre bé què estic dient en cada moment, tant per representar bé allò que es diu com per donar intencionalitat a allò que estem cantant».

De cara a l’estrena, Ferré es mostra força tranquil, conscient que, a última hora, el que l’amoïnarà més segurament seran els nervis. «Però si les persones que m’han proposat d’assumir el paper confien que ho puc fer bé, he de pensar que serà així».

Aquesta renovació de papers arriba després que l’any passat s’incorporés la jove cantant Judit Agràs per representar el paper de la Verge Maria juntament amb Irene Massana.

Enguany, el Misteri de la Selva es representarà els dies 14 i 15 d’agost a les 22 i 20 h respectivament. Com a novetat, el Patronat del Misteri de la Selva ha arribat a un acord amb la direcció de l’Hotel Boutique Mas Passamaner per oferir un paquet turístic conjunt que inclou entrada al Misteri i el dinar o el sopar al restaurant de l’establiment, per un preu especial de 47 euros.

A més, s’ha establert un preu promocional per a veïns de la Selva del Camp i també per a grups que comprin més de vuit entrades.