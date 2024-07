Pere Segura: «Abans ens miràvem amb enveja la festa d’altres ciutats, ara ens miren a nosaltres»

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Com es presenta la Festa Major 2024?

«Doncs carregada d’activitats. Hem dissenyat el programa amb la voluntat que també n’hi hagi de renovades i, sobretot, que segueixin fomentant l’esperit que des de sempre hi ha al darrere de la nostra festa: fer poble, socialitzar, trobar-se amb els amics i els veïns i fer municipi de la millor manera en què es pot fer, que és passant-ho molt bé».

Aquesta voluntat de renovar algunes activitats, en què es manifesta, enguany?

«Sempre intentem estar atents a les noves tendències pel que fa a la música i a les activitats. Les nostres festes tenen una estructura estàndard que, això no obstant, també està oberta a l’evolució en funció de les novetats o les inquietuds que puguin sorgir. Anys enrere, les festes solien ser, sobretot, activitats que pivotaven al voltant de la tradició, a les quals s’hi afegia un ball. Avui dia oferim propostes musicals de tots els nivells, per a tots els gustos i edats, també espectacles diferents, com monòlegs o màgia... I, tot, sense deixar de potenciar els nostres elements, perquè són el símbol de la nostra ciutat».

Com voleu que sigui coneguda la Festa Major de Vila-seca, aquí i a fora?

«Nosaltres busquem sobretot que la gent se senti orgullosa del seu municipi i que vulgui reservar aquests dies al seu calendari. Si mirem amb la perspectiva del temps, fa uns anys ens miràvem amb enveja ciutats com Reus o Tarragona, on la gent té molt interioritzada la seva Festa Major. Hem aconseguit el mateix. Es veu per exemple amb l’expectativa amb què s’espera la publicació del programa, on tothom busca i reserva molt ràpidament les activitats que els interessen, sobretot les familiars i les de l’Espai Cubik. Penso que hem aconseguit generar aquest sentiment d’orgull i pertinença. I que allò que he explicat que passava abans, ara s’ha girat: ens miren des de fora. Cada vegada veiem més que a les festes de Vila-seca hi ve gent de les ciutats veïnes».

Enguany Vila-seca segueix celebrant aniversaris d’entitats, entre altres els 35 anys del Ball de Diables de Vila-seca o els 25 dels gegants Galceran i Donzella del Rescat. La longevitat és un bon senyal, quan parlem d’entitats locals...

«Sí, i és veritat que, a més, diverses entitats locals es troben en un moment dolç. El mateix Ball de Diables, per exemple, que fa un temps va posar en marxa el Ball Infantil, i que celebra les efemèrides lligant passat i present. O la Colla gegantera, que ha celebrat uns aniversaris tan potents i que organitza diades multitudinàries... Penso que la dinàmica cultural del municipi és forta i robusta».

També és rellevant el 40 aniversari de l’Esplai Esclop. Hi ha passat més d’una generació de vilasecans, per allà.

«Té molt de mèrit, perquè totes les entitats passen per bons i mals moments. Si celebres quaranta anys vol dir que ets una entitat resilient, que has sabut superar els moments complicats i generar nous relleus. Estan també en un moment d’èxit, amb més demanda que oferta, fet que és significatiu, perquè és senyal que hi ha molts vila-secans alineats amb els seus valors. Com a alcalde, n’estic molt orgullós».

Hi ha un gran esforç per garantir la seguretat en les festes. Com es treballa en aquest sentit?

«Jo sempre he pensat que les festes poden ser millors o pitjors, però sempre estan bé i si acaben bé. Sempre es duen a terme seguint un pla d’autoprotecció, amb totes les mesures pertinents i buscant minimitzar els riscos. Sabem que en festes multitudinàries, on hi ha música, events nocturns, alcohol, fins i tot pirotècnia, hi ha una part de risc, però sempre treballem per minimitzar-lo. Fins ara (i que duri), hem tingut festes amb incidències molt anecdòtiques».

Finalment, com a alcalde, vol fer una crida de Festa Major?

«Vull animar als que encara no han fullejat el programa que ho facin. Que se’l mirin i busquin les activitats que els interessen. I, sobretot, vull animar els vila-secans i vila-secanes a que surtin al carrer, que disfrutin del municipi, fent festa, fent Vila-seca, perquè és la millor manera de fer poble. I que pengin al balcó la bandera que l’Agrupació Cultural de Vila-seca ha fet per celebrar el 50è aniversari!».

Et pot interessar