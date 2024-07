Miami Platja celebra Sant Jaume amb DJs, rumba i un festival remember

Miami Platja es troba immers en la celebració de la seva Festa Major d’estiu dedicada a Sant Jaume. Després d’un primer cap de setmana carregat de propostes, la festa encara les jornades principals, on la música serà una de les grans protagonistes i la platja un teló de fons d’excepció.

Un dels plats forts del programa és la tercera edició del Miami Remember’s Festival, que se celebrarà dissabte, a partir de dos quarts d’11 de la nit a l’Escola Joan Miró. El festival té un cartell remember de primer nivell encapçalat per Los Manolos i que inclou també les actuacions de Rebeca i de Paco Pil. Les entrades (10 euros) i es poden adquirir a www.miamifestival.es.

La resta de propostes musicals es podran gaudir totes a la pèrgola de platja Cristall. Aquesta nit hi haurà una Festa Blanca amb Djs. Demà, dia del patró, hi haurà doble sessió de concert, primer amb les havaneres del grup Nova Olla Barrejada i després amb la rumba fusió de Papá Canalla. Entre ambdós concerts, es podrà gaudir d’un castell de focs artificials.

Divendres serà el torn de la Festa Jove, que enguany tindrà un plantejament més inclusiu i feminista i comptarà amb les performances de DJ Perla Negra, WAV.FLE i Layú. Diumenge, la pèrgola acollirà el darrer concert que anirà a càrrec del Coro Rociero Arena del Camino, que farà versions flamenques i rumberes de grans hits.

En el programa de la Festa Major de Sant Jaume de Miami, enguany també hi destaquen diverses novetats. Una d’elles és el Matí infantil que s’ha programat per a demà al Bosquet del Llastres amb activitats per la canalla, tallers i tirolina. Així mateix, també s’ha organitzat el 1r Torneig de Pàdel Miami Platja, que es disputarà divendres i dissabte al matí a la Zona Esportiva. Dissabte a la tarda, el Parc de Lilí Álvarez acollirà els tornejos de 3x3 de bàsquet.

Els actes es completen amb la tirada de bitlles de Sant Jaume dissabte a les 8 del matí a la plaça del Centre Polivalent; la trobada de puntaires al Casal d’Avis Sant Jaume, dissabte a les 10 del matí i la tirada local-social al Camp de Tir La Planada, diumenge a dos quarts del 10 del matí.

