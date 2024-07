Els Diables de Vila-seca celebren els 35 anys amb una Trobada de Balls de Diables tradicionals

Aquest 2024 se celebren 35 anys de la recuperació del Ball de Diables de Vila-seca. La celebració de l’efemèride va arrencar a l’hivern, i s’allargarà fins que s’acabi l’any. El gruix de la festa, però, es viurà aquest mes de juliol, en què l’entitat local ha programat diverses accions extraordinàries que ompliran Vila-seca de foc, història i tradició.

Model històric penedesenc

Així, el pròxim dissabte 3 d’agost es farà la Trobada de Balls de Diables tradicionals, que aplegarà alguns dels balls de diables amb més anys d’història i més significatius del món del foc als Països Catalans. Concretament, seran el Ball de Diables de Ribes, el Ball de Diables del Vendrell, el Ball de Diables de Sant Quintí, el Ball de Diables de l’Arboç, el Ball de Diables de Sitges Colla Vella, el Ball de Diables de Tarragona i el Ball de Diables de Vila-seca. Tots tenen un tret comú: són balls de diables tradicionals que segueixen el model històric militar o penedesenc. Aquest model, que també defineix el Ball de Diables de Vila-seca, es caracteritza pel fet de comptar amb personatges principals (Llucifer, Diablessa i els àngels), representar ball parlat i tenir una estructura militar.

Cercavila, encesa i lluïment

La Trobada de Balls de Diables arrencarà a les 21.30 h des de la Societat el Fènix amb la Cercavila sense foc, on els balls de diables desfilaran en formació fins a la plaça de Voltes. Allà, els lluïments inicials donaran el tret d’inici al Correfoc, que serà a les 22 h. Els lluïments finals seran al pati de l’Escola Torroja i Miret.

L’endemà, 4 d’agost, se celebrarà el III Correfoc dels Històrics, on hi són convidades totes les persones que en algun moment d’aquests 35 anys d’història han format part del Ball de diables local.

Així és com, les quatre generacions de vestits que ha tingut l’entitat sortiran al carrer en un correfoc que, a part de moltes emocions, promet molt de foc.

L’any de celebració de l’aniversari es tancarà a la tardor amb el segon Sopar de Gala, que també aplegarà tota la gent que ha mantingut vincles amb l’entitat des de 1989.

En aquest any, a més, l’entitat ha creat un Projecte Educatiu per acostar el Ball de Diables als infants i a les escoles de Vila-seca. En aquest projecte hi ha participat la il·lustradora vila-secana Montse Bernaus.

