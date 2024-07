Milloren l’edifici de la Policia Local de Salou en eficiència energètica

L’Ajuntament de Salou està duent a terme el projecte de renovació en l’edifici de la Policia Local i Acció Social, enfocant-se en la substitució de les fusteries exteriors i la millora de la recepció per augmentar tant l’eficiència energètica com la seguretat. Aquesta actuació té un pressupost inicial de 240.301,70 euros.

Els treballs de renovació inclouen la substitució de les finestres existents, algunes de les quals daten de 1968 i 2007 i que es troben deteriorades.

Aquestes fusteries antigues, de qualitat senzilla, han contribuït a problemes d’estanquitat, generant humitats que deterioraven els revestiments interiors de l’edifici. El canvi de les finestres per noves d’alumini no sols millorarà l’estètica de l’edifici, sinó que també garantirà una millor eficiència energètica i proporcionarà un entorn més saludable i segur per a treballadors i usuaris.

La renovació també inclou la modernització de la zona de recepció de la comissaria de la Policia Local, millorant la funcionalitat i la seguretat en l’accés principal. Aquestes millores són part d’un esforç més ampli per garantir que l’edifici compleixi amb les normatives actuals d’eficiència energètica i condicions de treball segures. A més, es procedirà a la renovació de cortinatges, coordinant-se amb la substitució de les finestres per millorar l’ambient laboral i la privacitat en els llocs de treball. Aquesta actualització demostra el compromís de Salou per proporcionar espais públics que no només siguin estèticament agradables sinó també funcionals i segurs.

