Tarragona, a la cerca de la seva millor tapa

Tarragona va viure una trepidant jornada de gastronomia en el primer any en què la gastronomia tarragonina tindrà representació en el concurs nacional de tapes d’Espanya. Set dels millors restauradors del territori van ser citats a Reus per participar en un combat on les armes eren forquilles i ganivets i amb l’aula de cuina de l’AEHT com a teló de fons.

Aquests havien estat seleccionats a través diversos esdeveniments de tapes com el Tastets de Tarragona, Tàstum Cambrils, el Tapa Reus, el Tasta Salou, el Dgusta Vila-seca el Dimecres Tapa de la Conca de Barberà, que organitzen l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria a Tarragona (AEHT).

Entre els participants hi havia calma que dona l’experiència i el saber perfectament el que un es fa. Els set participants; l’Original de Cambrils, Cal Maginet de Vilaverd, Cook & Travel de Salou, MRKT Edu Cuesta de Salou, Formatgeria Magda de Tarragona, Rampers de Vila-seca i el Círcol de Reus, van oferir una variada selecció de tapes elaborades en directe pel gaudi dels presents.

Es van dividir en dues tandes, amb tapes com el Milfulls de mousse d’ànec, poma caramel·litzada i formatge de cabra brasejat, en què el formatge fos amb el soplet banyava la resta de la tapa. O el viatge per Tarragona de Cook & Travel, que més que una tapa semblava una successió de porcions de tapes.

Aquestes i d’altres van servir perquè el jurat, format per membres del Consell d’Experts de l’AEHT, es llepés els dits amb el maridatge de la selecció de vins del celler Mas Vicenç. El jurat va provar totes les tapes, una darrera l’altra, tot i que deixant la sorpresa per més endavant. Serà durant el sopar anual de l’AEHT, el dia 30 de setembre, en què es coneixerà el veredicte amb què es descobrirà qui és el guanyador i els dos finalistes.

El guanyador tindrà com a premi participar en el Campeonato nacional de tapas y pinchos, organitzat per Hostelería de España, que se celebrarà a Valladolid l’11 i 12 de novembre. El president de l’AEHT, Francesc Pintado, assegurava que el guanyador rebrà «tot un honor», no tan sols pel mèrit reconegut, sinó també per representar a la demarcació en un acte d’àmbit nacional.