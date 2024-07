Salou reviu la tradició pesquera del segle XX amb la Calada de les Malles

La platja de Ponent de Salou ha estat aquest dissabte al vespre, l’escenari on s’ha reviscut una nova edició de la Calada de les Malles, El Rossegall, una exhibició de pesca tradicional que ofereix imatges molt pintoresques.

Aquesta activitat, que se celebra pels voltants de la festivitat de la Verge del Carme, patrona de la gent de mar, ha anat a càrrec de la regidoria de Cultura Tradicional i Popular de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Societat de Pescadors Santa Maria del Mar de Salou.

El regidor Marçal Curto ha posat en valor la història i el passat mariner de Salou i ha agraït la col·laboració de la Societat de Pescadors Santa Maria del Mar, que cada any duu a terme aquesta recreació per explicar com era l’antic art de pesca que utilitzaven els pescadors de la vila a la dècada dels 50 i 60 del segle passat.

Jaume Gaseni, el darrer pescador professional de Salou, juntament amb el seu germà Enric, explicava que la calada de les malles serveix per rememorar com era la pesca, antigament, a la vila, una acció on hi col·laboraven diverses famílies, en conjunt: nens, homes i dones, tothom ajudava a tirar la xarxa i en treien un profit comunitari.

Els nombrós públic assistent a la platja de Ponent ha pogut veure, de prop, el Rossegall, que consisteix en el fet que una barca cala l’art (la xarxa o les malles) davant la platja i retorna a terra portant les cordes que van lligades als extrems de la xarxa, semblant una bossa (el cop).

A la platja, els pescadors s’aferren a cada cama (extrems o costats), van estirant i, conseqüentment acosten la xarxa, que va arrossegant, al seu interior, els peixos que troba durant el recorregut. En el cas d’ahir, es van pescar llobarros i orades, entre altres espècies.

