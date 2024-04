La flota de cèrcol de la tonyina vermella del Mediterrani espera campanya favorable 2024

Les empreses Balfegó (Tarragona) i Ricardo Fuentes y Hijos (Múrcia) -que agrupen la flota de cèrcol de més capacitat- esperen una campanya favorable de pesca de la tonyina vermella del Mediterrani el 2024 per la recuperació de l'espècie, segons han informat a EFE fonts de les armadores.

La campanya de tonyina vermella de l'Atlàntic oriental i de la Mediterrània ha començat ja per a la flota artesanal canària, i està en el seu inici a les almadraves -amb les primeres peces a les de Portugal-. Arribarà al punt central quan l'espècie -migratòria- arribi a aigües mediterrànies i s'incorpori la flota de cèrcol, amb inici oficial el 26 de maig.

Ricardo Fuentes -amb port a Cartagena (Múrcia)- i Balfegó -de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)- esperen que sigui una temporada bona i eficaç, degut al bon estat de la pesqueria.

Des de Ricardo Fuentes han assenyalat que segueix tenint una situació «saludable» i han recalcat que fins i tot la comunitat científica ha recomanat l'augment gradual de quotes, cosa que passaria el 2026, de manera que s'espera pescar «sense dificultat» fins i tot utilitzant cessions d'altres flotes, com altres anys.

«Les previsions són optimistes. En aproximadament una setmana es capturaran a la Mediterrània les 4.700 tones d'exemplars vius que corresponen a la quota conjunta de pesca assignada», segons Ricardo Fuentes, que remolcarà les preses als seus vivers a Múrcia per engreix.

Per la seva banda, Balfegó, que preveu una campanya «molt efectiva», té una quota assignada de 3.100 tones i ha recordat que les quotes de captures romandran al mateix nivell el 2025, segons els acords de l'organització internacional Iccat.

«Se segueixen rebent evidències d'una gran abundància de l'espècie al mar, cosa que confirma l'evolució positiva», segons el grup català.

Balfegó va facturar el 2023 uns 86 milions i va generar 300 llocs de treball directes, exporta en fresc a 42 països i té com a principals mercats els Estats Units, el Japó, Corea, Espanya i la Xina. Comptarà en aquesta campanya amb 10 vaixells europeus com a proveïdors i contractarà 23 embarcacions per a la campanya.

Espanya és el país europeu que més tonyina vermella pesca, amb 6.783,67 tones. Les seves empreses ho exporten en fresc a més de 40 nacions, especialment al Japó per a «sushi»; no obstant això, les empreses armadores poden emprar quotes corresponents a vaixells d'altres països.