Els pescadors d'arrossegament de Cambrils capturen més de 3 tones de peix en el primer dia de pesca després de la veda

Els pescadors de Cambrils, Tarragona i l'Ametlla de Mar han tornat a la mar aquest dilluns després de la veda biològica. Les barques d'arrossegament cambrilenques han capturat 3.330 quilograms de peix en la primera jornada. Els mariners cambrilencs s'han mostrat molt satisfets per les captures fetes.

«Les vedes són sempre bones, que la mar reposi és bo, i enguany, excepcionalment, s'ha agafat més peix, no molt, però més del que ens esperàvem», diu a l'ACN Carlos Pérez, un dels pescadors. Enguany, els cambrilencs han dividit l'aturada en dos períodes per analitzar el mercat i la regeneració de peix. Tornaran a aturar-se un altre mes a partir del 12 d'octubre. En canvi, els de la Ràpita han optat per fer veda durant els mesos d'estiu.

Els pescadors de la Confraria de Cambrils van sortir a la mar a les set del matí, tot i la pluja, i no van tornar a port fins a les cinc de la tarda. Van pescar tota mena de peix, des de canana, lluç, pop, o gamba, entre altres, després d'un mes i mig d'aturada biològica.

«Per ser el primer dia, que acostuma a ser el més fluix, no està malament, les perspectives pel senyal que hi ha hagut avui de peix són molt bones, sempre el primer dia està tot molt sec i s'ha de posar tot a lloc. Estem molt satisfets de les captures fetes», ha afirmat Pérez, que calcula que hauran pescat uns 400 quilograms de peix.

La confraria cambrilenca ha perdut tres embarcacions dedicades a l'art d'arrossegament respecte a l'anterior campanya. Aquest dilluns, han sortit sis de les set barques que actualment estan actives.

El mariner ha lamentat la presència dels inspectors després de l'aturada biològica. «Si no et deixen treballar o et fan treballar de manera incòmoda, set barques encara són moltes, perquè com diu algú som l'última generació, darrere nostre no crec que hi hagi ningú que s'hi posi, tal com estan les coses», ha asseverat.

A l'Ametlla de Mar, disset embarcacions també han tornat a l'activitat després de dos mesos i mig de veda. Són tres menys respecte la vintena de barques que hi havia abans de la pandèmia. En el primer dia, han capturat 7.500 quilograms de peix, com ara moll canana, lluç i gambeta.

El president de la confraria, Miquel Brull, també ha dit que la jornada d'ahir va ser «molt bona». «El millor primer dia dels últims tres o quatre anys», ha comentat. Alhora, ha remarcat que els primers dies «acostumen sempre a ser més fluixos, en canvi, el d'ahir va ser molt bo».

En paral·lel, Brull ha assenyalat que la manca de relleu generacional és conseqüència de la burocràcia. En la primera jornada de pesca, les seves embarcacions no van tenir inspeccions a diferència de les tarragonines, però, diu, que les esperen per a aquesta setmana.

Pel que fa als pescadors d'arrossegament de la Ràpita, han optat per fer la veda biològica durant els mesos de juliol i agost, «tal com s'ha fet sempre». Així, des d'aquest dilluns, les 34 embarcacions es queden a terra i només sortiran les d'arts menors. Habitualment, les d'arrossegament capturen entre 10.000 i 12.000 quilograms de peix.

