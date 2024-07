Altafulla estrena el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics

Aquest dimecres ha entrat en funcionament el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics a Altafulla. Aquest punt, que permet connectar dos vehicles elèctrics simultàniament, està ubicat a l’aparcament municipal del carrer Alcalde Pijuan. La ubicació també facilitarà que els usuaris del carregador puguin realitzar les compres o gestions en la zona comercial més propera.

L’objectiu de la instal·lació d’aquesta estació és incentivar la mobilitat elèctrica en l’entorn urbà, tal i com ha assenyalat la coalcaldessa i regidora de Via Pública i Medi Ambient, Alba Muntadas. Per tal de poder-la utilitzar, caldrà descarregar-se una aplicació gratuïta i fer el pagament del preu públic corresponent. Dins l’aplicació també es podrà sol·licitar una targeta RFID o clauer moneder per tal d’utilitzar-la amb el lector de targetes del carregador.

Aquest pagament pretén garantir la viabilitat sostenible del punt de recàrrega amb l’objectiu de continuar prestant el servei i promovent la mobilitat elèctrica, preservant alhora la sostenibilitat econòmica del sistema, amortitzant els costos de gestió i d’inversió.

La instal·lació del punt de recàrrega ha suposat una inversió de 54.299,51 € (IVA inclòs) i s’ha rebut una subvenció de 18.953,76 € del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica finançat pels Fons Next Generation.

Funcionament de la APP EV Charge

Les persones usuàries d’aquests punts de recàrrega s’hauran de descarregar l’aplicació mòbil multiplataforma gratuïta EV Charge (Etecnic Energy & Mobility) i registrar-s’hi. Aquesta alta serà personal, intransferible i per a cada vehicle.

L’aplicació mostra la ubicació, la informació i l’estat dels diferents carregadors i permet activar-los i iniciar una càrrega, mostrant gràficament el procés en temps real.

Des de l’aplicació també es pot consultar la ubicació dels carregadors propers i si es troben ocupats, reservats o fora de servei. Es pot escollir el tipus de càrrega. Les tarifes són les següents:

• 0,37 €/kWh en mode càrrega ràpida (50 kW) amb una penalització de 0,10 €/minut a partir dels 90 minuts.

• 0,37 €/kWh en mode càrrega semiràpida (22 kW) amb una penalització de 0,10 €/minut a partir dels 180 minuts.

En el punt de recàrrega s’hi ha instal·lat uns adhesius amb les instruccions i un codi QR per la descàrrega de l’APP.

