El 600 aniversari de l’ermita de Santa Anna marca la Festa Major de Castellvell

Castellvell viurà enguany una Festa Major de Santa Anna especial. I és que enguany el municipi celebra el 600 aniversari de l’ermita de la patrona; un indret emblemàtic i carregat de simbolisme no només per al poble i els seus vilatans, sinó per al conjunt del territori.

Per a commemorar l’aniversari, s’ha programat un gran concert, que comptarà amb el violinista Sasha Amorós, la soprano Martina Homedes i l’Orquestra Cum Jubilo del Camp de Tarragona. La cita serà el dimarts, 30 de juliol, a les 8 del vespre a l’Església de Sant Vicenç Màrtir. L’entrada és gratuïta, amb taquilla inversa.

La celebració dels sis segles d’història d’aquest temple marcarà, sens dubte, la celebració de la festivitat d’estiu, que engega aquesta setmana carregada de propostes per a petits i grans. Demà, l’Ateneu Popular acollirà un monòleg feminista a càrrec de l’actriu Maria Bravo, de Teatrosfera (19.30 h). Al vespre, es presentarà la 10a edició del Concurs PeTitsCURtS, destinat a joves realitzadors menors de 17 anys. Divendres, es donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major a les 8 del vespre, amb el passacarrers i el pregó, que enguany anirà a càrrec dels veïns Eusebi Vidal i Agustina Abad. En acabar, el Lluert, els Diables Banyuts de Castellvell i el Ball de Diables de Font-rubí faran el tradicional correfoc i encesa. La jornada acabarà amb el sopar de motxilla i un revival amb la festa Go back to the 90’s.

El primer cap de setmana de Festa Major inclourà ja alguna de les propostes destacades del programa. Per dissabte, s’ha programat el gran ball amb l’Orquestra Girasol. De cara a diumenge, hi ha tres activitats ben diferenciades. Al matí, la tirada de bitlles catalanes: Al migdia, serà el torn de la Diada Castellera, amb els Xiquets de Reus i els Xiquets de Cambrils. En acabar, es farà un vermut amenitzat per la Xaranga Bufacanyes. Diumenge, acabarà amb una proposta que captivarà, especialment, els petits de la casa: Supercalifragilístico, el musical. Un espectacle entranyable que es farà a les 9 del vespre a la Pista Poliesportiva.

Aquesta, però, no és l’única proposta de la qual podrà gaudir la canalla. El pròxim dilluns s’ha organitzat un tarda de jocs tradicionals i per al dimarts 23, una minidisco. Els amants del foc festiu tenen una cita el dimecres 24, a les 7 de la tarda, amb el Taller de foc i tabals, organitzat pels Diables Banyuts a la plaça Maria Rosa Solé Gaspà. A totes aquestes propostes, cal sumar-hi l’espectacle de circ Mary Jones La Grandiosa, que es farà en aquesta mateixa plaça, el dijous 25, a dos quarts de 8 del vespre. Un show ple de talent i energia que promet sorprendre a petits i grans.

El dia gran, a l’ermita

Com ja és habitual, el dia de Santa Anna, les activitats es concentren a l’ermita de la patrona. A les 9 del matí, s’oficiarà la missa votiva en honor a la patrona. Els actes es traslladaran a baix al poble només per a la celebració de la missa solemne, que es farà a les 12 a l’Església de Sant Vicenç Màrtir. Al vespre, l’ermita serà de nou l’epicentre amb la trobada d’Annes (20h), els monòlegs cinèfils amb Jordi Sardinya (21h) i, quan es faci fosc, el castell de focs, que tradicionalment marca el final de la festivitat. Enguany, però, les propostes encara s’allargaran unes jornades més.

Gegants i concerts

La tradició i la cultura popular ompliran els carrers del poble el dissabte 27 amb la celebració de la 6a trobada gegantera. A les 9 del vespre del mateix dissabte, es donarà el tret de sortida a una nova edició del Castellvell MusicFest. El festival, una de les cites musicals totalment consolidades del Camp de Tarragona, arrenca edició amb la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro qui encapçala aquest grup de joves intèrprets que és la big band més jove de tota Europa. El Castellvell MusicFest s’allargarà fins al 4 d’agost i portarà sonoritats diverses com l’opera, el pop rock, la música de cambra, el bolero combinat amb els sons africans i el jazz, el cant coral o l’indie.

El concert commemoratiu del 600 aniversari de l’ermita de Santa Anna del 30 de juliol servirà de clausura de la Festa Major, si bé les propostes d’oci i cultura a Castellvell s’allargaran tot l’agost, amb actes destacats com la Festa de Sant Joaquim (25 d’agost) o la Festa Flaix FM (31 d’agost).

