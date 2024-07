The Tyets i Dr. Calypso, caps de cartell de la Festa Major del Morell

Aquesta setmana comença la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén al Morell. Demà es presenten les noves banderes del seguici popular i divendres la nova bèstia de foc. El preludi de deu dies de cultura popular, música, tradició, entitats i esport, amb un programa format per una trentena d’actes en què els morellencs podran gaudir del seu acte de festa i diversió.

Una Festa Major que «està pensada per a tothom, amb novetats com les de les banderes que hi són per realçar les nostres entitats i tradicions», explicava el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig. L’alcalde, Eloi Calbet, va remarcar que «s’ha treballat transversalment perquè tothom pugui gaudir durant tots els dies d’una festa major que és de totes i tots».

The Tyets i Dr. Calypso són les grans apostes musicals per aquesta Festa Major, que arribaran el 27 de juliol a l’avinguda dels Països Catalans. Dos concerts gratuïts oberts a tothom. Abans, però, serà el torn de la tradicional sortida de la Zeuzera Pyrina, la mateixa tarda del 27. Actes com el tradicional Seguici popular, la trobada de puntaires, el sopar popular, el ball dels Diables Petits, la Cursa del Préssec o la Ruta Creativa organitzada per la Biblioteca Montoliu completen un programa replet d’activitats.

Et pot interessar