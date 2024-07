SOM Els Pallaresos trenca el pacte de govern i presenta una moció de censura amb el PSC

Els grups municipals del PSC Els Pallaresos i SOM Els Pallaresos han registrat aquest dilluns una moció de censura contra l'actual alcalde, Xavier Marcos (Independents dels Pallaresos - FIC), que forma govern amb els tres regidors de SOM.

Segons la portaveu d'aquesta formació, Maria Grau, han pres la decisió per les «desavinences» de les últimes setmanes entre els dos partits de l'equip de govern pel «rumb municipal». «Pensem diferent, creiem que el millor és fer un canvi», ha afirmat Grau a l'ACN.

El plenari per donar llum verda a la moció de censura està previst pel pròxim 29 de juliol a les dotze del migdia. La regidora ha dit que es repartiran el que queda de mandat amb el socialista Jordi Sans, qui serà el batlle en el primer tram.

L'equip de govern dels Pallaresos està format per tres regidors d'Independents dels Pallaresos - FIC i per tres més de SOM Els Pallaresos – la majoria a l'Ajuntament són sis edils. SOM Els Pallaresos ha trencat el pacte de govern perquè asseguren que en les darreres setmanes hi ha hagut «bastants desavinences» en les decisions del dia a dia del consistori.

En un comunicat, PSC i SOM han afirmat que han pres la decisió de presentar una moció de censura contra Marcos per «redirigir el rumb del municipi i encarar el futur amb optimisme i renovades energies». Afirmen que la nova «aliança» representa un projecte «d'esquerres unit, compromès amb els valors de la justícia social, la transparència i la participació ciutadana».

Així mateix, ambdues formacions afegeixen que volen fer una acció de govern que «aposti per un municipi més participatiu, amb una administració propera i eficaç, capaç de portar a terme iniciatives que millorin la qualitat de vida de tothom». També han dit que confiem que la moció de censura sigui el primer pas per obrir una «nova etapa» a la població, la qual estigui «marcada pel diàleg, la col·laboració i la construcció d'un futur millor».

