El Ministeri finalitza les actuacions de reposició de sorra a les platges de Cambrils

Aquest dilluns a la matinada el Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO) ha finalitzat els treballs de reposició de sorra a les zones de les platges de Cambrils més afectades pels temporals pels temporals de març i abril, i en especial per la borrasca Nelson.

La regidora de Turisme i Platges, Camí Mendoza, ha explicat que de del Departament de Platges s’han coordinat les feines amb el Ministeri i l’empresa municipal Ingesol per poder tenir la sorra en condicions òptimes per la temporada.

L’última actuació del Ministeri s’ha portat a terme la nit de diumenge a dilluns a la platja de Sant Pere, on s’ha hagut de tornar a reposar sorra perquè les últimes tempestes van tornar a provocar una regressió en aquest tram, i això impedia que les màquines de l’Ajuntament poguessin realitzar les tasques diàries de neteja i adequació.

Els treballs del Ministeri d’aquesta temporada es van iniciar abans de Sant Joan a la platja de Vilafortuny, al Cap de Sant Pere, la platja de la Riera i la platja de gossos. Més tard, el 12 de juliol, es van realitzar les aportacions de sorra a la platja de l’Ardiaca, tocant al final del terme.

Totes aquestes actuacions s’han executat durant la nit i fins primera hora del matí. El calendari del Ministeri està supeditat als temporals i a la resta d’actuacions de tot el litoral tarragoní. És per això que cada any s’inicien els treballs en dates diferents.

Per la seva banda, a inici de temporada, l’Ajuntament de Cambrils, mitjançant Ingesol, ja va realitzar les tasques de condicionament dels més de 9 quilòmetres de platja, per tenir-les enllestides de cara a la Setmana Santa. Aquests treballs es van haver de repetir al mes d’abril per restituir, en la mesura del possible, les platges afectades després del temporal Nelson de finals de març.

Durant tota la temporada estival, diàriament, els serveis de neteja mecànica treballen de nit, a totes les platges del municipi perquè, de bon matí, estiguin preparades i adequades. Posteriorment, des de la matinada i durant el matí, els equips de neteja manual d'Ingesol, s'encarreguen d'arribar a tots aquells indrets on les màquines no han pogut arribat per l’orografia del terreny.

