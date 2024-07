Detenen 'in fraganti' dos lladres a Vila-seca per dotze robatoris a vehicles

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Salou i Vila-seca van detenir aquest diumenge a aquest darrer municipi, dos homes de 19 i 24 anys, com a presumptes autors del robatori a interior de dotze vehicles estacionats en aquesta població del Tarragonès. Així mateix, també se’ls atribueix el delicte de danys corresponent a cadascun dels vehicles forçats.

Els fets van tenir lloc pels volts de les 02.30 hores quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana efectuava tasques de prevenció de delictes a Cap Salou. Es tracta d’una zona boscosa que uneix aquest municipi amb el de Vila-seca i que compta amb diverses àrees i espais d’estacionament. En un d’ells, els agents van observar diversos vehicles amb portes forçades, vidres trencats i els interiors remenats.

Amb el suport d’altres efectius es van fer comprovacions fins arribar a comptabilitzar fins a un total de 12 vehicles afectats entre les avingudes del Cap Salou i el Pla de Maset.

Tot just els mossos havien iniciat la recerca dels sospitosos, van observar com dos homes fugien corrents en ser sorpresos al costat d’un altre cotxe que pretenien forçar en aquell moment. Els lladres, que duien posades gorres i guants, van ser interceptats i en l’escorcoll se’ls hi va trobar dues llanternes.

Actualment s’han iniciat les corresponents gestions per retornar una sèrie d’objectes recuperats i relacionar tots els fets amb les corresponents denúncies que vagin presentant els propietaris dels vehicles afectats.

Els detinguts, han passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

