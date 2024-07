Detingut a Salou un home de 86 anys per l'assassinat de la seva parella

Els Mossos d'Esquadra investiguen dos crims masclistes en les darreres hores a Salou i Sabadell. Segons ha informat la policia catalana, el primer va tenir lloc aquest dissabte al vespre, poc després d'un quart de nou. Els agents van rebre l'avís que hi havia una dona de 84 anys morta amb signes de criminalitat en un pis del carrer Tortosa i van detenir un home, de 86 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. D'altra banda, poc abans de les cinc de la matinada, els Mossos han trobat el cos sense vida d'una dona que també presentava indicis de criminalitat a l'entrada d'un habitatge del carrer Pajares, a Sabadell.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona s'ha fet càrrec de la investigació del crim de Salou, mentre que els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han encarregat de la del crim de Sabadell.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, expressa la seva «més absoluta condemna» davant la tràgica mort, de la nit passada, causada per violència de gènere en l'àmbit familiar, la qual ja està sent investigada pels Mossos d’Esquadra per clarificar els fets.

Pere Granados trasllada el seu «més sincer condol i tot el suport» als familiars i amistats de la víctima en aquests moments tan difícils.

Aquest dilluns, a les 12 del migdia, l'Ajuntament de Salou farà un minut de silenci com a gest de solidaritat i respecte envers la víctima i els seus éssers estimats.