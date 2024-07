PP de Salou denuncia la demolició de l’antiga estació abans de debatre la seva preservació

El Partit Popular (PP) de Salou ha expressat la seva indignació davant de l'inici dels treballs de demolició de l'antiga estació de tren del municipi, uns dies abans de la celebració del Ple extraordinari on es debatria la moció presentada per a la seva preservació.

Tal com ha publicat el Portaveu del Grup Municipal popular, Mario Garcia Vidal, el pròxim dia 19 s'havia de celebrar un Ple extraordinari en l'Ajuntament de Salou amb l'objectiu de debatre la moció que havia presentat el PP per conservar la històrica estructura. Tanmateix, denuncien que l'equip de govern municipal, actuant amb «supèrbia i prepotència», ha decidit no esperar a la celebració de l'esmentat Ple i ha començat els treballs de demolició.

«Salou no es mereix uns governants que menyspreïn als seus veïns d'aquesta manera», continua l'escrit, assenyalant que aquesta acció és un clar exemple del menyspreu de l'equip de govern cap a les preocupacions dels ciutadans.

