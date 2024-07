Salou obrirà al públic l'àrea boscosa del Parc de les Pedreres

L'alcalde Pere Granados s'ha desplaçat a la zona per conèixer, in situ, l'estat de les obres.Ajuntament de Salou

L’Ajuntament de Salou treballa en l’adequació de l’àrea boscosa del parc de les Pedreres, situat entre les avingudes Pompeu Fabra, Pla de Maset i de les Pedreres, per convertir-la en un parc d’ús públic, per al gaudiment de les persones.

Aquesta zona conjugarà una part pavimentada i una altra amb camins de terra, la qual cosa permetrà poder passejar pel bosc; amb petites places interiors que actuaran com a zones de descans i com a refugi climàtic, gràcies a l’acció dels pins i de la vegetació autòctona de bosc mediterrani (llentiscle, romaní i colònies de bruc, entre altres). L'actuació compta amb el finançament dels Fons Next Generation.

Fins ara, aquesta àrea boscosa estava tancada al públic, però ara quedarà totalment oberta, amb els accessos convenientment senyalitzats i amb rampes habilitades als carrers, amb un paviment ben adaptat, per on es podrà transitar de forma accessible i inclusiva.

El bosc ha crescut en l’àmbit d’una antiga pedrera, dins del municipi, on encara es poden apreciar els talls de la roca; una circumstància que li dona una configuració especial i genuïna, des del punt de vista paisatgístic. Val a dir que s'ha mantingut l'antiga pedrera. Les obres es van iniciar fa un mes i es preveu que estiguin enllestides al setembre.

Et pot interessar: