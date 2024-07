Torredembarra ja té platja per a gossos

La platja per a gossos de Torredembarra ha obert avui les seves instal·lacions en 2.000 m2 ubicats a la platja de Barri Marítim, davant de la plaça de les Remendadores, al costat de Cal Bofill. Aquest espai està equipat amb una tanca perimetral, cartelleria informativa, una font i una dutxa per a gossos, i ha comptat amb una inversió de 15.500 €.

Aquest matí, l'alcalde, Vale Pino, i la regidora de Benestar Animal, Angie Muñoz, han visitat la platja per a gossos, acompanyats d’altres membres de l’equip de govern. L’alcalde, Vale Pino, ha explicat que una de les fites d'aquest mandat era la creació de la Regidoria de Benestar Animal i la platja per a gossos, objectius que ja s’han aconseguit. També ha exposat que aquesta nova platja no només representa un espai de lleure per als animals de companyia, sinó també un pas endavant en l’aposta per la protecció i el benestar animal.

En aquest sentit, ha assenyalat que es continuaran implementant polítiques de protecció dels animals, tal com recull la nova normativa estatal i ha posat especial ènfasi en què «l'increment de drets, en aquest cas per als animals, mai va en detriment de ningú».

Per la seva part, la regidora de Benestar Animal, Angie Muñoz, ha comentat que el mes de novembre passat ja es va iniciar la tramitació dels permisos necessaris per a la creació de la platja per a gossos, que es van obtenir obtenir el mes de març. Paral·lelament, s’ha elaborat una normativa d'ús per garantir la seguretat i el benestar de tots els usuaris.

Sobre aquest aspecte, ha ressaltat que que els gossos que facin ús de la platja han de complir uns requisits com ara estar xipats, censats i vacunats. Per assegurar que es compleixen aquestes mesures, es duran a terme controls periòdics i aleatoris. A més, en aquest espai, els gossos poden anar deslligats, excepte els gossos potencialment perillosos (GPP), que han de seguir anant lligats i amb morrió. Finalment, la regidora de Benestar Animal ha apel·lat al compliment de les normes de civisme i convivència per garantir una millor experiència per a tothom.

