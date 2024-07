La platja per a gossos a la Llarga tindrà un cost d’uns 40.000 euros

L’Ajuntament de Tarragona destinarà 39.989,82 euros (amb IVA) per a crear un espai per a gossos a la platja Llarga. Sota el nom ‘Can Espai’, la instal·lació ocuparà 1.679 m2 i tindrà una tanca de fusta, perquè els animals puguin anar deslligats, i dutxes. Concretament, se situarà al tram final de la platja i l’accés es farà pel pont que connecta amb Cala Romana.

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya va donar el vistiplau definitiu al projecte el passat abril. «L’Ajuntament ha fet un pas important i necessari. Era una demanda social», explica Sheila Micó, presidenta de l’associació Revolución Pata.

La iniciativa del consistori també inclou una partida per a tasques de manteniment, així com per a petites reparacions per actes vandàlics. Els treballs per preparar el terreny i muntar l’espai ja han començat i la previsió de l’Ajuntament és que en quatre setmanes estiguin enllestits. «Té molt sentit que es faci a la platja Llarga perquè hi va molt turisme de càmping, que sovint viatgen amb els seus gossos», afegeix Micó.

Ciutat «amiga dels animals»

Amb tot, la voluntat del consistori, segons s’explica en la memòria del projecte, és que sigui un espai «confortable» i «lúdic» i que sigui «un exemple més» a l’hora de continuar «construint la Tarragona amiga dels animals i exemplar en la convivència». En aquesta línia, Micó creu que «la tendència de tenir gossos guanya cada cop més terreny». «Tot i això, ara ens toca als tutors dels animals fer un ús responsable i correcte dels espais», afegeix la presidenta i fundadora de l’entitat.

Fins al 15 d’octubre

La instal·lació funcionarà fins al 15 d’octubre. A partir d’aquella data, quan acaba la temporada de bany, els gossos ja poden fer un ús ordinari de les platges. «Jo sóc conscient que hi ha gent a la qual no els agraden els animals. Tots hem de posar de la nostra part perquè aquesta iniciativa no es converteixi en alguna cosa negativa», diu Micó.

Així aquest estiu els tarragonins tindran a disposició dos espais per a gossos, ja que enguany es repetirà la superfície dedicada als animals a la platja del Miracle. L’Ajuntament ha decidit prescindir de la bandera blava en aquestes platges, que qualifica la qualitat de l’aigua i l’entorn, per a poder acollir aquests espais pels animals. «S’ha de valorar la seva renúncia», indica Micó.

Una tendència en auge

Tarragona no serà l’únic municipi de la Costa Daurada amb aquesta mena d’espais al seu litoral. Salou també en disposarà a la platja de Ponent. La platja del barri marítim de Torredembarra inclourà d’igual forma un lloc per a gossos. Altafulla estudia permetre el gaudi dels animals durant certes hores. Vila-seca és l’únic poble que s’hi oposa.