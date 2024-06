Tot a punt per iniciar la temporada de platges de Tarragona

Avui s’han presentat les novetats de la temporada de platges que s’inicia demà i finalitzarà el 30 de setembre. L’alcalde Rubén Viñuales ha posat en relleu les principals novetats «hi ha una clara aposta per la seguretat tan dintre a l’aigua, amb l’ampliació de l’horari de socorrisme que vam implementar l’any passat. Com també fora de l’aigua, amb un important desplegament de la Guàrdia Urbana». Viñuales també ha destacat que «volem que tots els tarragonins puguin arribar a les platges amb transport públic i per això doblem el servei a la línia 6 de bus». Finalment, l’alcalde ha explicat que «aquest estiu comptarem amb un nou espai per gossos a la platja Llarga, que se sumarà al del Miracle, que va tenir una gran acollida la passada temporada».

Medi Ambient i Creu Roja

Com cada estiu, es contempla la prestació del servei de salvament i socorrisme a tot el litoral tarragoní i la vigilància directa de 8 platges de la ciutat (Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, La Móra, Cala Jovera i Tamarit ). Això comporta la presència diària de 39 persones a càrrec de Creu Roja.

Aquest any també es manté la instal·lació de la zona especial per a persones amb mobilitat reduïda a l’Arrabassada (amb vestidor, sanitaris adaptats, tarima amb ombra i passarel·les d’accés), així com la disponibilitat de crosses i cadires amfíbies a les platges accessibles (Miracle, Savinosa, Llarga, La Móra i Tamarit).

El conseller de Medi Ambient ha destacat que «es manté l’aposta per la seguretat, amb l’ampliació horària del servei de socorrisme a les platges de la ciutat incorporada des del 10 d’agost de l’estiu passat com a mesura preventiva». D’aquesta manera, el servei dels socorristes de Creu Roja serà de 10 a 20 h. El conseller també ha explicat que «aquest estiu el servei de dutxes tornarà a funcionar amb total normalitat després de quedar derogades les mesures per sequera la temporada passada».

El servei de salvament i socorrisme a càrrec de Creu Roja va començar el passat dia 20 de maig durant els caps de setmana i dies festius a la platja de l’Arrabassada. A partir d’aquest divendres 14 de juny i fins al pròxim 14 de setembre, el servei es durà a terme a les vuit platges de la ciutat cada dia. A partir del 15 de setembre i fins al dia 30 del mateix mes, només funcionarà durant els caps de setmana i els dies festius a la platja de l’Arrabassada.

S’instal·laran un total de 18 punts de vigilància a les platges (6 llocs de socors i 12 torres d’intervenció immediata). Enguany, es tornarà a comptar amb la torre d’intervenció immediata a la Platja de Cala Jovera estrenada fa tres anys. I, com cada any, es manté la instal·lació de la zona especial per a persones amb mobilitat reduïda a l’Arrabassada (amb vestidor, sanitaris adaptats, tarima amb ombra i passarel·les d’accés), així com la disponibilitat de crosses i cadires amfíbies a les platges accessibles (Miracle, Savinosa, Llarga, La Móra i Tamarit). També com altres anys, es compta amb la presència de 3 motos d’aigua, una embarcació semirígida, una ambulància i un vehicle tot-terreny.

Neteja

Les platges tarragonines tornen a reforçar la neteja diària durant la temporada d’estiu, disposant de servei de neteja els set dies de la setmana i que treballen des de primera hora del matí per deixar les platges en estat òptim. La neteja s’inclou al servei habitual com la recollida de residus, la neteja viària i la gestió de la deixalleria municipal. L’equip està format per un encarregat, cinc maquinistes i deu peons que es podrien ampliar en casos puntuals i necessaris, com temporals, actes multitudinaris o celebracions col·lectives, que es realitzin a les platges. La consellera de Neteja, Sonia Orts també ha explicat que «puntualment, es comptarà amb personal d’un pla d’ocupació per donar suport a les tasques de neteja dels espais litorals».

Diàriament es realitzen tasques de neteja manual de les platges, recollint els residus de la superfície; neteja i buidat de les papereres; garbellat de la sorra a les platges amb accessibilitat; es repassa la totalitat de la superfície de la sorra en un gruix d’uns 8 cm per eliminar qualsevol objecte, residu o pedra; manteniment i neteja de les dutxes i rentapeus, així com papereres, passarel·les i cartells; i finalment la neteja dels serveis de WC de les platges.

Mobilitat

Del 24 de juny fina al 8 de setembre, l’EMT augmentarà el servei de la L16 amb més del doble de viatges que l’any passat. Un servei continuat durant tot el dia des d’Imperial Tarraco fins a la platja de l’Arrabassada. Aquest reforç es concreta en 67 viatges diaris (de dilluns a divendres), 62 viatges els dissabtes i 63 viatges els diumenges, per adaptar-se a les necessitats de mobilitat durant l’estiu. La consellera de Mobilitat Sonia Orts ha destacat que «des del govern municipal tenim la voluntat de convertir el transport públic municipal en la primera opció dels usuaris per accedir a la platja».

Aquest servei, es posarà en marxa el 24 de juny i fins al 8 de setembre. El reforç de L16 es complementarà amb el servei de la L11 i la L12, que tenen parades properes a les platges. Finalment, la L22 (Hospital Joan XXIII-Serrallo) ampliarà el recorregut habitual fins al Port Esportiu.

Espais per gossos

Enguany la campanya de platges també porta dues novetats pel que fa als espais habilitats per a gossos, que anomenem Canespai. I és que es renova el de la platja de Miracle, ampliant-ne la superfície i assegurant tots els suports; i properament s’habilitarà un nou racó del litoral per a les mascotes a la platja Llarga.

Aquest nou canespai, que entrarà en funcionament a mitjans d’estiu un cop s’enllesteixi la seva adequació, s’ubicarà entre les roques que separen la Savinosa de la Llarga, fins al túnel que dona accés a Cala Romana. En aquest sentit, es deixarà un pas per a vianants i esportistes que estiguin fent el camí de ronda.

La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos ha destacat que «aquest nou servei, tant apreciat per les mascotes i els seus amos, comptarà, com els darrers anys, amb tanques de separació respecte als banyistes; dutxes i papereres específiques per a la zona en concret».

Com l’any passat, aquests espais estaran disponibles fins al 15 d’octubre. A partir del 16 i fins al 31 de març de l’any següent, està permesa la presència d’animals domèstics i de companyia a totes les platges de la ciutat (a excepció dels gossos guia que és tot l’any), segons s’explicita en l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals de l’Ajuntament (Article 35. Presència a les platges).

Guàrdia Urbana

Aquest servei s’iniciarà el dilluns 17 de juny i finalitzarà el diumenge 8 de setembre. L’horari de vigilància serà continuat de les 10 del matí fins les 20 del vespre els dies de diari i de 9 a 21 hores els caps de setmana.

Aquesta temporada, igual que les dues anteriors, la unitat de vigilància de platges (UVIP) estarà formada per 8 agents, però comptarà amb el suport d’altres unitats especialitzades del cos, com la Unitat de Medi Ambient, la Unitat d’Inspecció Administrativa, la Unitat de Trànsit, la Unitat Bàsica d’Investigació, la Unitat de Proximitat, comptant també amb el recolzament de la UDRON, que realitzarà vigilància dels espais naturals i de difícil accés. L’alcalde i conseller de Seguretat Ciutadana ha destacat «l’esforç organitzatiu de la Guàrdia Urbana per oferir un servei integral de vigilància dels 15 Km. de litoral i poder garantir la seguretat i el civisme».

Objectius generals del servei integral de vigilància:

Patrullatge a peu i en vehicle per garantir la convivència, el civisme i l’auxili en espais de gran afluència de públic.

Increment a tot el litoral de la prevenció en matèria de seguretat ciutadana per evitar actes delictius.

Reforç de la vigilància amb agents de paisà de la Unitat d’Investigació bàsica, per actuar davant fets delictius ‘in fraganti’ que puguin alterar la percepció de seguretat en aquests espais.

Vigilància de la Unitat d’inspecció administrativa per fer complir la normativa municipal.

Compliment de la normativa a les platges especialment de l’accés dels vehicles aquàtics a l’arena, compliment de la normativa de pesca esportiva, vigilància per evitar riscos per la integritat física amb salts des de les roques a l’aigua...

Vigilància del trànsit i l’estacionament de vehicles a les zones d’influència de les platges.

Preservació del medi natural especialment del Bosc de la Marquesa, zona boscosa del castell de Tamarit i la desembocadura del riu Gaia , evitant acampades, l’accés motoritzat, focs a terra o barbacoes, llançament de coets i material pirotècnic...

Planificació de dispositius conjunts de vigilància en nits aleatòries amb altres cossos policials (Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i Guarda Forestal) especialment les nits de la revetlla de Sant Joan i de la Mare de Déu d’Agost.

Protecció Civil

Des del Departament de Protecció Civil es gestionarà, un any més, el sistema de megafonia sense fils que dona cobertura a les platges de Tarragona, que son: Platja del Miracle, l’Arrabassada, Platja Llarga, La Mora, Tamarit, Savinosa i Capellans.

Aquest sistema està dissenyat per difondre missatges d’informació, prevenció i avisos d’emergència a les platges, amb l’objectiu d’oferir als banyistes els serveis i la informació necessària per a la seva seguretat i benestar.

Des del Departament de Protecció Civil es gestiona la formació del personal de Guàrdia Urbana, Medi Ambient i Creu Roja, als efectes de que puguin utilitzar aquest sistema, cadascun d’ells dins del seu àmbit de competències.

Els avantatges d'aquest sistema de megafonia són, entre d'altres, informar sobre horaris del servei de socorrisme; presència de meduses a la zona de bany; canvis en l'estat del mar, informant als banyistes del tipus de bandera establert; localització de persones extraviades a la platja, així com d’altres serveis vinculats amb la seguretat física de les persones; l’existència d’abocaments contaminants a l’aigua o a la sorra o missatges relacionats en l’àmbit de Protecció Civil i de Seguretat Ciutadana.

Tots els dies està planificada l’emissió dels següents missatges pregravats que s’emeten a les 10 h (missatge d'inici del servei de vigilància, salvament i socorrisme en aquesta platja), a les 12 h (missatge recordatori a les persones usuàries de les platges indicant que tinguin cura de les seves pertinences per evitar robatoris) i a les 20 h (missatge de finalització del servei de vigilància, salvament i socorrisme en aquesta platja). Aquest any s’ha decidit ampliar l’horari perquè es va veure que les persones usuàries restaven fins més tard a la platja. Els missatges s'emeten en tres idiomes català, castellà i anglès. El sistema estarà actiu del 16 de juny fins al 14 de setembre tots els dies. A la platja de l’Arrabassada s’allargarà fins al 30 de setembre, els caps de setmana.

Els caps de setmana del 15 fins al 30 de setembre, continuaran els tres missatges a la platja de l’Arrabassada i el servei de salvament passarà a ser de 10-19 h.

