PortAventura Business & Events acull el 15è Congrés Europeu d'Ocupació amb Suport

PortAventura Convention Centre va acollir el 15è Congrés Europeu d'Ocupació amb Suport 2024 «We have the talent», d'Aura Fundació, una cita de referència per explorar estratègies innovadores i bones pràctiques en la promoció de l'ocupació amb suport a les persones amb discapacitat. Les jornades van reunir més de 600 assistents, donant cita a empreses i entitats internacionals, professionals, experts, investigadors, persones amb discapacitat i agents socials. L'esdeveniment també va representar el 14è Congrés Estatal d'Ocupació amb Suport, donant cabuda a ponents i conferenciants de tot el món.

Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events, va destacar que «aquest tipus de trobades són extraordinàriament necessàries, i estem orgullosos de poder donar-los impuls i visibilitat des de PortAventura Convention Centre. La responsabilitat social és una part fonamental de la gestió de PortAventura Business & Events, per això, donem suport a accions que, com aquesta, posen en valor la importància d'apostar per la igualtat d'oportunitats. A més, la promoció del talent és una altra de les nostres premisses fonamentals com a companyia, i ens sentim encantats de poder donar veu a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat».

A través del desenvolupament de diverses conferències i tallers, el fòrum va buscar ressaltar les millors pràctiques i avenços en l'ocupació amb suport a la Unió Europea, oferint un espai perquè les empreses inclusives i les persones amb discapacitat compartissin les seves experiències i opinions, promovent un entorn col·laboratiu i dinàmic. Amb tot, la premissa va ser garantir l'accés al mercat laboral d'aquestes persones, podent exercir el seu dret a treballar en condicions d'igualtat i amb el suport necessari, i canviar la visió del passat sobre la inclusió laboral, animant a les empreses a apostar per la igualtat d'oportunitats i a reconèixer el talent de cada individu, independentment de la seva situació o discapacitat.

Entre altres temàtiques, es van tractar assumptes com l'accessibilitat digital, la inclusió de col·lectius com el de les persones amb autisme, el rol de les administracions públiques o l'ocupació juvenil. A més, es van compartir històries i projectes actuals, incloent iniciatives de col·laboració entre el món de l'empresa i el de les fundacions, que estan canviant, a poc a poc, el paradigma de l'ocupació inclusiva.

El congrés va comptar amb personalitats destacades, com Maria Cabré i Glòria Canals, d'Aura Fundació; Luis Cayo, president del CERMI; Alfonso Gutiérrez, president de l'AESE; Luc Henau, president de l'EUSE; Enric Botí, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Montserrat Buisan, directora corporativa de Programes Socials de la Fundació «la Caixa», o Roger Torrent, Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Maria Cabré, directora d'Aura Fundació, va voler agrair la seva aportació a tots els congressistes: «volem seguir aprenent, compartint i escoltant per aconseguir un món inclusiu on totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats. Aquest congrés ha estat una oportunitat per intercanviar coneixements i conèixer persones d'altres països. Som una gran família compromesa amb la inclusió i l'aprenentatge mutu».

Aura Fundació va confiar en PortAventura Business & Events, per la seva experiència en aquest tipus de trobades i unes instal·lacions que es van ajustar a la perfecció a les seves necessitats. Els participants del congrés «We have the talent» van gaudir dels diferents espais de PortAventura Convention Centre, es van allotjar a l'Hotel PortAventura i van gaudir d'una obertura en exclusiva de l'àrea de Mediterrània de PortAventura Park. Aquest últim és un dels serveis diferencials que ofereix PortAventura Business & Events: obertures d'àrees temàtiques de PortAventura Park o del parc Ferrari Land de manera privada perquè els assistents visquin una experiència inigualable.

