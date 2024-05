Un centre de convencions de Port Aventura World, guardonat com un dels millors del món

PortAventura Convention Centre ha estat premiat amb dos destacades distincions als Global Eventex Awards 2024: Or en la categoria de ‘Large Venue i Plata en la categoria de ‘People’s Choice Hotel’.

Aquests guardons, dels més prestigiosos en la indústria dels esdeveniments i el màrqueting experiencial, han reconegut el compromís de PortAventura Convention Centre amb l’excel·lència en la prestació de serveis a nivell nacional i internacional, gràcies a les seves solucions versàtils i d’avantguarda que, combinades amb una oferta única d’hotels i parcs temàtics, fan que sigui l’opció perfecta per allotjar esdeveniments corporatius de diferents sectors, tipologies i formats.

Durant el primer quadrimestre de l’any, PortAventura Business & Events ha obtingut uns resultats molt positius, acollint més de 150 esdeveniments de diversos sectors, amb un 69 % d’esdeveniments d’origen internacional i un 31 % d’origen nacional.

En rebre el guardó, Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events, va afirmar que «abans que res, vull agrair aquest reconeixement a la dedicació i implicació de tot l’equip de PortAventura Business & Events per posicionar el nostre resort al sector MICE de manera destacada, a tots els que ens han votat i, per descomptat, als clients que ja han confiat en nosaltres. Ens enorgulleix haver rebut aquest premi, que ens ajuda a posicionar-nos a nivell mundial i ens impulsa per continuar millorant.»

Recentment, PortAventura Convention Centre ha estat també premiat, per segon any consecutiu, com un dels tres millors centres de convencions d’Europa als M&IT Awards de Londres 2023 i com a ‘Millor centre de Convencions d’Espanya 2023’ als World Mice Awards de Berlín. A nivell nacional, ha rebut l’Or en els Premis Eventoplus en la categoria ‘Millor Espai 2023’.

En aquesta 14a edició dels Global Eventex Awards 2024, PortAventura Business & Events va compartir pòdium amb distingits centres de convencions i hotels de tot el món, entre ells el SEC Centre d’Esdeveniments Sofía de Bulgaria, el QEII Centre del Regne Unit, el Centre Nacional de Convencions de Qatar i el Hotel Velaa Maldivas.

