Més de 1.500 corredors s'uneixen a la cursa solidària 'Fun Run' a PortAventura World

Aquest matí s'ha celebrat a PortAventura World la XII edició de la Fun Run, la cursa solidària de la Fundació PortAventura que recapta beneficis per a projectes destinats a la infància i adolescència en risc d'exclusió social que desenvolupen la seva tasca a la província de Tarragona.

En aquesta edició han participat més de 1.500 persones que han pogut escollir entre un circuit de 5 o de 10 quilòmetres, amb sortida i arribada al Dreams Village, tots dos per dins de les instal·lacions del resort i passant per les atraccions més emblemàtiques de PortAventura Park.

La Fundació PortAventura ha donat 10.700 euros, que es destinaran a dues entitats socials locals: Comunitat Sant'Egidio i Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona.

Més concretament, al projecte 'Alimentem somriures a Tarragona' de Comunitat Sant'Egidio, que té com a objectiu proveir d'aliments bàsics i altres recursos a infants en edat escolar de famílies vulnerables, en situació de precarietat econòmica o d'exclusió social, de la ciutat de Tarragona.

I, d'altra banda, al projecte 'OciTerapèutic Aspercamp' de l'Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona, l'objectiu principal del qual és que nens i adolescents amb Asperger-TEA puguin participar i gaudir d'un espai de lleure que contribueixi a desenvolupar les seves habilitats socials, comunicatives i de joc potenciant la creació de vincles d'amistat.

Les entitats beneficiàries són dues de les guanyadores de la primera convocatòria d'ajuts de la Fundació, celebrada al gener.

En aquesta gran trobada de solidaritat també s'han inclòs activitats per fomentar la diversió en família. Els més petits han participat en les curses infantils Kids Run, acompanyats per alguns dels personatges més volguts de PortAventura World. A més, durant la trobada les famílies han pogut gaudir d' altres activitats, com batucades i zumba.

L'esdeveniment ha comptat amb el patrocini de Transgourmet i Fundació «la Caixa» i la col·laboració de Campofrío, Claramunt Food Service, Claudia Almeida – Perruqueria i estètica, Coca-Cola, English Summer, Fantasia i Animació, Finisher® de Kern Pharma, Kids & Us, Lear Corporation, Mercat Central de Tarragona, PortAventura Business & Events, Ristretto Catering, Sabico, Servicios Kenko, Spaguetti House, Veri i Viamed Monegal.

