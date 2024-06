Adjudicades les obres de restauració de la Torre de Virgili de la Pineda per gairebé mig milió d'euros

El Port de Tarragona ha adjudicat el projecte de restauració de la Torre de Virgili per un import de 498.918,63 euros a l'empresa RÈCOP Restauracions Arquitectòniques SL. Els treballs es finançaran amb l'ajut rebut del «2% cultural», finançat des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i gestionat pel Ministeri de Cultura.

El projecte s'executarà en un termini de sis mesos des de la data de signatura del contracte. La torre és una construcció medieval del segle XIII, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), que està ubicada en el terme municipal de Vila-seca, a la Pineda, en els terrenys que ocupa la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL).

La Torre de Virgili és una construcció del segle XIII, que està situada en un extrem dels terrenys del port de Tarragona destinats a acollir la ZAL. És accessible des de la carretera TV-3146 que uneix La Pineda i Tarragona dins del terme municipal de Vila-seca, i està situada a uns 800 metres del mar. La torre pertanyia a la família Virgili i va ser construïda com a punt de guaita i defensa.

Amb la seva restauració, l'Autoritat Portuària vol recuperar el patrimoni històric situat dins del domini públic del port, fomentar-ne la divulgació i facilitar l'accés al públic. L'estat actual de la construcció medieval presenta lesions «greus», per la qual cosa, «és necessària una intervenció important».

L'edifici presenta una planta rectangular d'aproximadament 5,60 x 6,60, amb murs d'un gruix de 60 centímetres aproximadament i uns 11 metres d'alçada. A l'interior, es divideix en una planta baixa, dos pisos i un terrat. S'actuarà en les dues plantes superiors, que són les que han patit el despreniment de part del forjat i han deixat al descobert l'interior de la torre.

El projecte preveu la restauració de les façanes i l'adequació de l'interior per a un ús públic que permeti el seu accés de forma regulada. Pel que fa al seu entorn, s'adequaran els accessos per integrar-lo a la ruta patrimonial municipal i facilitar la visita.

La Torre de Virgili es va usar durant la Guerra Civil com a caseta d'obres i com a torre de vigilància del camp d'aviació de la Pineda. A pocs metres, es conserven les restes d'una de les tres entrades que tenia el refugi subterrani, construït també en aquesta època. Amb tot, l'actuació no inclou les edificacions annexes d'època contemporània i l'adequació del refugi antiaeri es rehabilitarà en un altre projecte, el qual encara no té data.

