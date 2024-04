Les obres de renaturalització del passeig de la Pineda començaran a la tardor

L’Ajuntament de Vila-seca ha adjudicat recentment dues noves obres al nucli de la Pineda. Una d’elles són les obres compreses al projecte de vegetació i renaturalització dels espais costaners de la platja de la Pineda, i l’altra correspon al projecte de renovació de l’enllumenat públic del passeig marítim de la Pineda.

El projecte de vegetació i renaturalització dels espais costaners ha estat adjudicat per 465.158 euros, i les obres començaran durant la tardor d’aquest any. Tot i que es farà una actuació al voltant de l’escultura «Marca d’Aigua» ubicada al a la zona del racó, l’espai on es treballarà és el tram que va des de la part central del passeig fins a la zona del parc dels Prats, i tindrà tres àmbits d’actuació, concretament al passeig, a les guinguetes i a la platja.

Al passeig es faran actuacions en cinc zones, totes elles prop de les zones d’estada de jocs i zones esportives. A les guinguetes es faran plantacions a la part posterior per tal de contribuir a la renaturalització de la platja, i pel que fa a la platja es recuperaran zones dunars amb elements de protecció per tal d’aconseguir la correcta fixació del terrenys i de la vegetació. En concret, el projecte actuarà sobre una superfície de 3.750 m2 amb un total de 68 arbres i 21.256 plantes arbustives que es plantaran.

L’altra projecte adjudicat correspon a la renovació de l’enllumenat públic del passeig de la Pineda, concretament al tram entre el carrer d’Hipólito Lázaro i el carrer del Camí del Prat de Ponç. De moment ha quedat adjudicat per 682.449 euros el subministrament i instal·lació de l’enllumenat públic i de la fibra òptica, a l’espera que durant el mes de maig s’adjudiqui el lot corresponent de l’obra civil que està pressupostat en 529.519 euros.

Les dues obres reben finançament dels Fons Next Generation EU, dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions.

