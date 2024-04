Liciten el projecte de restauració de la Torre d’en Virgili de la Pineda

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha licitat el projecte de restauració de la Torre d’en Virgili per un import de 577.786,48 euros. Aquest import prové de la subvenció que ha aconseguit a través del programa '2% cultural', finançat des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i gestionat pel Ministeri de Cultura, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vila-seca.

La torre és una construcció medieval del segle XIII, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que està ubicada en el terme municipal de Vila-Seca, prop de la població de la Pineda, en els terrenys que ocupa la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). L’execució del projecte de restauració té prevista una durada de 6 mesos des del moment en què s'iniciïn les obres.

L’APT ha iniciat el procés de licitació de les obres de restauració de la Torre d’en Virgili per a l’import de la subvenció de 577.786,48 euros aconseguits per finançar el projecte. Aquesta import ha estat atorgat des del programa '2% cultural' que estableix l'obligació de destinar en els contractes d'obres públiques una partida d'almenys el 2% per a treballs de conservació del Patrimoni Cultural o per al foment de la creativitat artística.

En aquest fons cultural, i en el cas concret d’aquesta actuació, hi participa el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i el Ministeri de Cultura, i el seu objectiu és proporcionar ajudes per al finançament de treballs de conservació o enriquiment de béns immobles del Patrimoni Històric. La Torre d’en Virgili és una construcció del segle XIII que ha estat declarada BCIN està situada en un extrem dels terrenys del Port de Tarragona destinats a acollir la ZAL de Vila-seca.

És accessible des de la carretera TV-3146 que uneix La Pineda i Tarragona dins del terme municipal de Vila-seca, i està situada a uns 800 metres del mar. Aquesta torre, que pertanyia a la família Virgili, té les seves arrels a l'edat mitjana i va ser construïda com a punt de guaita i defensa.

Restauració de la torre

Amb aquesta licitació per a la restauració de la Torre d’En Virgili, el Port de Tarragona vol recuperar el patrimoni històric situat dins del domini públic portuari, fomentar-ne la divulgació i facilitar l’accés al públic. L’estat actual de la torre presenta lesions greus per qual cosa és necessària una intervenció important.

L’edifici presenta una planta rectangular d'aproximadament 5,60 x 6,60,amb murs d’un gruix de 60 cm aproximadament i uns 11 metres d'alçada. A l’interior, es divideix en una planta baixa i dos pisos i, per sobre dels dos pisos, un terrat. La porta d’accés es troba a la planta baixa. La restauració preveu actuar en aquestes dues plantes superiors que han patit el despreniment de part del forjat i han deixat al descobert l'interior de la torre.

El projecte de restauració de la torre, així com la millora dels accessos i l'entorn, preveu la restauració de les façanes i l'adequació de l'interior per a un ús públic futur que permeti el seu accés de forma regulada. Pel que fa a l'entorn de la torre, el projecte que es treu a licitació preveu l'adequació dels accessos per integrar-lo a la ruta patrimonial municipal i facilitar la visita.