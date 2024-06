La Canonja decidirà el model de recollida de residus a través d'un procés participatiu

L’Ajuntament de la Canonja inicia un procés participatiu, sota el lema A les teves mans, per definir el millor servei de recollida de residus dels propers anys que vol comptar amb la màxima participació ciutadana.

L’Ajuntament està preparant el contracte per la Canonja, que s’ha d'adequar a la nova llei de residus que obliga a augmentar els resultats de reciclatge. Actualment en el municipi s’està reciclant el 37,7% dels residus i s’ha d’arribar al 55% l’any 2025 i al 60% el 2030. La llei també obliga a recollir els residus amb sistemes d’alta eficiència com la recollida porta a porta o els contenidors tancats, uns contenidors que s’obren mitjançant targeta electrònica o APP mòbil.

La regidora de medi ambient, Glòria Virgili, veu molt necessari implementar algun dels dos sistemes que es proposen per tal de millorar el percentatge. Segons l’Institut Nacional d’Estadística una persona genera 480 quilos de residus a l’any . «És evident, doncs, que s’han de prendre mesures per reduir les deixalles que generem i per reciclar el màxim possible tots aquests residus. És un assumpte de supervivència, si no ens prenem seriosament aquest problema acumularem tal magnitud de residus que la vida al planeta es farà insostenible», manifesta Glòria Virgili.

El procés de participació es realitzarà del 25 de juny al 20 de juliol i inclourà sessions informatives a l’edifici Època, punts informatius i visites porta a porta als domicilis i establiments comercials del municipi, en les que s’explicaran les característiques dels dos models de recollida proposats, per tal que els canongins puguin valorar quin és el que millor s’adequa a les seves necessitats.

Les visites informatives a ciutadania i establiments comercials tindran lloc del 25 de juny al 20 de juliol, de 9:00 a 14:00h i de 17:30 a 20:30h i es duran a terme per part d’un equip d’educadors ambientals.

També s’ha previst una enquesta de participació ciutadana anònima per saber l’opinió dels ciutadans. Qualsevol persona que tingui més de 16 anys i visqui a la Canonja hi pot participar. L’enquesta es podrà omplir a les sessions presencials, punts informatius i en les visites als domicilis i al final s’entregarà un codi QR per als veïns/es que no hagin pogut participar.

La regidora de medi ambient insisteix en que «per saber tot el que representarà aquest nou servei de recollida és molt important que la gent hi participi de forma activa, assistint a les sessions i punts informatius. Allí es podran aclarir els dubtes i saber més sobre el porta a porta o els contenidors tancats».

Una vegada hagin finalitzat les accions comunicatives i el període per respondre l'enquesta, s'elaborarà l'informe de resultats i es farà públic a través dels canals informatius de l’Ajuntament.

