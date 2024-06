Centenars de veïns de Cambrils firmen contra la recollida de brossa porta a porta

Un total de 300 veïns dels barris del Molí de la Torre i Vilafortuny, a Cambrils, han recollit firmes per mostrar el seu desacord amb el nou sistema de recollida de brossa porta a porta que el consistori anava a implantar a partir d’aquest dilluns, però que s’ha retardat fins a l’1 de juliol.

En un escrit públic que l’agrupació ha fet arribar tant a mitjans de comunicació com a l’Ajuntament del municipi, els veïns indiquen que no estan en contra de reciclar, però «el que no volem és la contaminació visual i olfactiva, ni cridar l’atenció de la fauna salvatge». D’altra banda, també denuncien que «volem viure sense està pendents de què toca treure avui i a quina hora», i que ubicar «més de 500 cubells grisos repartits per les voreres del barri» és «antiestètic». Per tot això, l’agrupació demana reunir-se amb el consistori i SECOMSA per «poder trobar solucions».

El president de l’associació de veïns del Molí de la Torre, Mariano Pérez, explica que ells com a entitat no es poden posicionar «en favor o en contra», però «sí que recolzarem a tothom, tant si els agrada el sistema com si no». Amb tot, reconeix que «hi ha cert revolt perquè la gent es planteja que tindrà més feina amb el tema de la brossa, i l’haurà de tenir arreplegada a casa».

El president de l’associació de veïns indica que una altra de les «queixes generalitzades» és que han començat a aplicar el sistema a les zones «més fàcils»: «Podrien haver començat per espais més difícils, com el Port, i, si allà funciona, doncs ens plantegem iniciar-lo en el nostre barri».

D’altra banda, remarca que hi ha veïns que estan d’acord amb el sistema. Així, creu seria bona idea començar amb el porta a porta amb aquelles unitats família que «en siguin partidàries, i, si els efectes són tan favorables com ens han dit, els mateixos veïns, a través del boca a boca, faran que hi hagi més gent d’acord».

«Missatge de tranquil·litat»

Davant aquesta problemàtica, el regidor d’Espai Públic i Sostenibilitat, Alejandro Garcia, expressa que «entenem que el canvi de model pot crear dubtes i incerteses», però vol enviar un «missatge de tranquil·litat».

«No és un projecte que ve d’ara. Es tracta d’un model que SECOMSA ja ha aplicat en altres municipis, i amb èxit», declara, i afegeix que s’han escollit certs barris per dur a terme el sistema «perquè sabem que allà funcionarà». A més, explica que durant uns dies «conviuran els dos serveis de recollida per ajudar a agafar les dinàmiques del porta a porta».

Pel que fa a les al·legacions que diuen que el sistema provocarà males olors, Garcia declara que «l’experiència ens diu que això no passarà». En la mateixa línia, la fauna salvatge no afectaran els cubells perquè «estan ben protegits».

Retard de la campanya

L’inici de la recollida de brossa porta a porta, que havia de començar aquest dilluns, s’ha retardat fins a l’1 de juliol. Pérez explica que els veïns contraris a la proposta no han anat ha recollir els seus cubells. «No hi ha cap normativa que els obligui a seguir el sistema, tot i que ja han avisat que, si no ho fan bé, hi haurà conseqüències».

Per la seva banda, Garcia diu que aprofitaran el nou marge de dies per «potenciar la informació al veïnat».

