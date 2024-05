El Nomad supera les expectatives amb més de 10.000 visitants

El Nomad Festival Xperience ha aterrat per primer cop al Catllar superant totes les expectatives: durant els tres dies més de 10.000 persones han gaudit de propostes gastronòmiques i culturals com concerts, espectacles, jocs i foodtrucks dels millors restaurants nacionals al Parc Torre d’en Guiu.

El soci fundador i CEO de Nomad Festival, Danni Vicente, destacava que «per nosaltres és una fita molt especial començar la temporada 2024 en un nou espai. A poques setmanes que arribin les nits d’estiu, des de l’organització i Ajuntament hem sigut capaços d’escollir unes dates i un espai que ha fet als residents i visitants viure per uns moments nits estivals amb amics i família. La nostra previsió no era superar els vuit mil assistents i menys fer sold out tal com va passar dissabte».

Per part de Jordi Ruiz, l’alcalde del Catllar i a l’hora causant que Nomad Festival arribés al poble afirma que «fa temps segueixo aquest esdeveniment itinerant i sabia que apropar aquest projecte al nostre poble era assolir dos objectius simultanis.

El primer, oferir als residents que estem tot l’any una opció d’oci de qualitat per totes les famílies. I en segon terme, seguidors del festival i veïns de poblacions veïnes coneguessin la nostra població per tal d’engrescar-los a tornar a venir durant l’any».

En un comunicat emès per part de l’organització de l’esdeveniment apunten que els pròxims dies l’Ajuntament del Catllar i representants del Nomad Festival duran a terme una reunió per fer un balanç i el tancament d’aquesta edició i començaran a planificar la pròxima edició.

El Nomad Festival Xperience va néixer el 2019 com una evolució i aposta de futur de l’esdeveniment itinerant Nomad Festival, amb ja nou anys d’experiència per diferents poblacions de Catalunya. Des de l’organització recorden que el pròxim esdeveniment del Nomad Festival a les comarques tarragonines arribarà a Torredembarra, concretament a Cal Bofill, del 24 al 28 de juliol.

