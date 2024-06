L’edició del Cicle de Concerts a Centcelles constarà de 4 concerts

Constantí acollirà aquest estiu una nova edició del Cicle de Concerts a Centcelles. L’Associació dels Amics de la Música de Constantí amb la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, Repsol i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, van donar a conèixer, el passat 13 de juny, les formacions que conformen el cartell d’aquesta nova edició que constarà de 4 concerts, que es faran els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol i seran amb entrada gratuïta.

El programa d’aquest 7a edició del Cicle de Concerts a Centcelles arrencarà el dijous 4 de juliol amb l’actuació que oferirà l’Ensemble de l’Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens de Constantí, que per sisè any s’incorpora al cartell d’aquest cicle de concerts. El seu director, Josep Boada, ha explicat que el concert que oferiran aquest any estarà centrat en 2 àmbits: una primera part dedicada al centenari de l’estrena de Rhapsody in blue de George Gershwin, i una segona part dedicada als temes musicals més escoltats de les últimes dècades.

Durant l’acte de presentació, es va donar a conèixer també l’autor i l’obra guanyadora del quart premi Centcelles de Composició Musical. L’obra guanyadora d’aquesta edició ha estat Tot l’enyor del demà, del pianista i compositor Gerard López Boada.

Repeteix com a guanyador d’aquest premi, que ja va obtenir l’any passat amb l’obra Elogy for a bird. La directora musical del festival, Remei Tell, responsable de l’Associació dels Amics de la Música de Constantí, va destacar «el gran nivell musical i la qualitat de les propostes».

