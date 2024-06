Reuneixen els paisatges que van captivar Miró i Picasso en una exposició fotogràfica a Mont-roig

Els paisatges emocionals de Joan Miró i Pablo Picasso s'han immortalitzat en una trentena d'instantànies incloses a l'exposició Horta Picasso Mont-roig Miró.

La mostra, ubicada a l'església vella de Mont-roig del Camp, proposa un passeig pels espais que van captivar dos dels artistes més destacats del segle XX a través de la mirada del fotògraf Jean Marie del Moral.

Malgrat que les imatges a Mont-roig i Horta s'han fet en els últims vint anys, el pas del temps no ha modificat en excés els racons que van marcar l'obra dels pintors. Així ho ha afirmat la directora de la Fundació Mas Miró, Elena Juncosa, qui ha afegit que els paisatges fotografiats tracen un diàleg entre els dos artistes. La mostra es pot visitar fins el 28 de juliol.

«Tota la meva obra està concebuda a Mont-roig» i «Tot el que sé ho he après a Horta», dues cites expressades per Miró i Picasso respectivament, donen la benvinguda als visitants de l'exposició Horta Picasso Mont-roig Miró, on el fotògraf Jean Marie del Moral explora els indrets que van atrapar els dos artistes. De fet, el vincle entre Miró i del Moral va ser estret, ja que després d'una visita a l'estudi del pintor, del Moral va decidir dedicar part de la seva vida professional a documentar els tallers d'altres artistes.

En aquesta ocasió, del Moral va més enllà i recorre els punts on Miró i Picasso van trobar la inspiració per fer-ne un «retrat íntim» segons ha asseverat el comissari de la mostra, Manel Guerrero. Es tracta d'un entorn que s'ha mantingut molt similar malgrat el pas dels anys. «Si mirem el paisatge que envolta a Mas Miró o l'ermita de la Roca, encara podem trobar els mateixos elements que Miró va immortalitzar en molts dels seus quadres», ha assenyalat Elena Juncosa, directora de la Fundació Mas Miró. Les similituds entre les dues geografies, separades per 80 quilòmetres de distància, permeten també relatar la relació entre Miró i Picasso i l'imaginari que va crear cadascú amb escenaris que comparteixen semblances.

Tot plegat, del Moral ho ha congelat amb fotografies que contenen una «mirada poètica» i que es fixen en detalls com ara les pedres que conformen ermites o murs de diferents poblacions. Precisament per elaborar aquest diàleg entre els dos pintors, les fotografies s'acompanyen de textos propis de Miró i Picasso que contextualitzen els racons a les seves inspiracions. Per al comissari Guerrero, la tria escollida de fotografies permet acostar-se als espais on Picasso va endinsar-se en el cubisme i Miró va gestar el seu imaginari.

Seixanta instantànies

Tot i que inicialment, la mostra consta d'una seixantena d'instantànies capturades entre Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan, en aquesta primera exposició s'ha retallat el volum d'obres atès les dimensions de l'església vella de Mont-roig, on s'exposen fins el 28 de juliol. La voluntat de l'organització és que l'exposició tingui continuïtat i faci parada a Horta de Sant Joan, si bé encara no s'ha concretat a partir de quan serà. L'exposició és una producció de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, impulsada amb motiu del cinquantè aniversari de la mort de Picasso.

D'altra banda, la tria de l'església vella de Mont-roig del Camp per acollir l'adaptació de la mostra tampoc és casual; segons Juncosa, la proposta pretén acostar el Mas Miró al centre del poble i a la inversa, una tendència que han repetit en els darrers tres estius.

