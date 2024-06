Stay Homas i Jorge Blass, caps de cartell de la Festa Major de Sant Joan a la Pobla de Mafumet

Amb una quarantena de propostes de tota mena i escollides amb la voluntat de reunir al públic més heterogeni possible, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha activat un any més la Festa Major de Sant Joan que, oficialment, arrencarà aquest proper dissabte 15 de juny.

Amb tot, el municipi ve gaudint dels actes previs des de principis del mes de juny, en un programa en el qual hi destaquen les arts escèniques amb artistes de renom. Serà el cas de l’il·lusionista Jorge Blass, recentment guardonat a Los Ángeles (EEUU) amb el prestigiós guardó ‘Stage magician of the year', l’equivalent als premis Òscar de la màgia.

Amb aquest reconeixement i el propi d’una trajectòria única marcada per l’excel·lència i el prestigi guanyat amb cada actuació, Jorge Blass arribarà a la Pobla per protagonitzar l’Arrencada (19 h, Casal Cultural). Aquest serà l’acte oficial d’obertura del programa festiu i, des de fa dies, ja té el cartell d’entrades exhaurides. No serà, però, el primer acte de la jornada, ja que dissabte al matí els carrers de la Pobla acolliran la sortida i arribada de la segona etapa de la 61a Volta ciclista a la província de Tarragona.

A més, al punt del migdia grans i petits podran gaudir amb la projecció del film ‘Guardiana de dracs’, amb entrada lliure fins a completar l’aforament del Casal Cultural. Aquesta jornada inaugural es veurà completada -després de l’actuació de Jorge Blass- amb la gran cercavila tradicional, amenitzada per la secció infantil del Ball de Diables Els Set Pecats Capitals i altres colles convidades, com ara la Víbria de Tarragona, el Basilisc de Valls, els Gegants, gegantins i nanos de Cambrils, el Ball de Pastorets de Valls i la Mulassa de Torredembarra.

Un cop la comitiva festiva arribi al Parc de les Pobles donarà inici la minidisco infantil, en un acte que també comptarà amb personatges d’animació, pinta cares i berenar per als infants. D’altra banda, a les 23 h i des de la pista coberta del CEM, la música seguirà protagonitzant aquest primer dia de Festa Major. Ho farà, en aquest cas, amb el concert de Festa Major a càrrec de Stay Homas. El trio musical català sorgit durant el confinament presentarà al públic pobletà el seu nou treball discogràfic, ‘HOMAS’, a més de repassar els seus grans èxits. L’accés a aquest espectacle serà gratuït fins a completar l’aforament de l’espai.

L’endemà diumenge, els aficionats a l’esport podran gaudir de l’exhibició de gimnàstica rítmica organitzada pel Club Rítmica la Pobla (12 h, Pavelló), mentre que a la tarda i també amb accés gratuït, el Casal Cultural es tornarà a omplir de màgia de primer nivell amb l’actuació d’Albertpiq i el seu espectacle ‘Glow’ (19.30 h).

El municipi viurà llavors un parèntesi fins al dissabte 22 de juny, quan la programació festiva portarà els pobletans a gaudir amb propostes com l’espectacle familiar ‘El vestit pop de l’emperador’ (12 h, Casal Cultural); el Tardeo de Festa Major (19 h, Zona de les moreres) amb food trucks, mercat tradicional i animació musical; el concert tribut a Hombres G (22.30 h, Zona de les moreres) i la disco mòbil que seguirà al concert; i la primera de les sessions del ja clàssic espai chill out, que ofereix relaxants vetllades amb animació musical en directe.

Pel que fa al diumenge 23 de juny, les propostes festives inclouran un vermut electrònic, la Festa Major petita, la Festa Holy per a tota la família, el concert de Festa Major amb l’Orquestra Meravella, els versots i l’encesa de la tradicional foguera de Sant Joan, el Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol, una nova sessió de l’espai chill out i la disco mòbil Living the Sound.

S’arribarà així al dilluns 24 de juny, diada de Sant Joan, que la Pobla celebrarà amb la tradicional Missa solemne en honor del patró del poble. Finalitzat l’acte litúrgic, l’atenció es traslladarà a la nova zona de l’avinguda Mina de Madró, que serà inaugurada en un acte amb activitats infantils, animació musical i actes protocol·laris.

Finalment, els actors Malena Alterio i David Lorente presentaran l’obra 'Los amigos de ellos dos' (19.30 h, Casal Cultural), una comèdia per a la qual encara hi ha les últimes entrades disponibles a www.poblamafumet.koobin.cat. Finalitzada la representació teatral, serà el torn de l’espectacle pirotècnic ‘Aromes de Festa Major’ i d’una última sessió de l’espai chill out, abans de donar per finalitzada la present edició de la Festa Major de Sant Joan a la Pobla de Mafumet.

