Detenen vuit persones en els darrers sis dies a Roda de Berà

Agents de la Policia Local van detenir el passat divendres un jove de 20 anys, veí de Roda de Berà amb nombrosos antecedents delictius, per un robatori amb violència dins d’un dels càmpings de la localitat.

El vespre del dia anterior es va rebre la denúncia per un robatori amb violència al càmping, on l’autor dels fets va fugir amb el seu botí després de colpejar al vigilant de seguretat. Un cop recollida la denúncia de la víctima del robatori, qui no va patir cap lesió, i del vigilant de l’establiment, qui va rebre un cop de puny, els agents van iniciar la recerca del presumpte lladre, amb les dades obtingudes per a la seva identificació.

Després d’una intensiva cerca, el jove va ser detingut pels agents de la Policia Local els qui el van lliurar al cos de Mossos d’Esquadra per a la continuació de les diligències i la seva presentació davant l’autoritat judicial.

Violació de domicili

Dissabte passat una dona, propietària d’una segona residència a Roda de Berà, va presentar una denúncia davant la Policia Local per la violació del seu domicili. En arribar al seu immoble després de dues setmanes fora havia trobat el pany de la porta canviat i amb persones dins.

Dues dotacions policials es van personar al domicili i van identificar un home i una dona, de 40 i 41 anys, respectivament, veïns de Valls. Un cop comprovat que no tenien cap document que acredités la propietat o el lloguer de l’habitatge, van ser informades i detingudes per un delicte de violació de domicili. Es va demanar suport al cos de Mossos d’Esquadra, els qui es van fer càrrec dels dos detinguts per continuar les diligències.

Controls als accessos del municipi

La Policia Local realitza de forma habitual controls als accessos dels diferents barris de Roda de Berà. Fruit d’aquests controls, en els darrers dies s’han detingut cinc persones que es trobaven en crida, recerca i detenció per diferents jutjats.

La primera detenció va ser durant la nit de dimarts passat, quan els agents van identificar dues persones que estaven en cerca, detenció i tenien una ordre d’ingrés a presó de l’audiència provincial de Múrcia i una altra ordre de recerca i detenció del jutjat de Sueca, a València, ambdues per un delicte de robatori i ús d’un vehicle a motor.

Dimecres, a l’accés a Roda de Berà des del camí de la Pobla de Montornès, es va identificar un home que també tenia una ordre, des de l’any 2020, de crida, recerca i detenció pel jutjat de primera instància de Terol per un presumpte delicte contra la salut pública. Va ser detingut i posat a disposició dels Mossos d’Esquadra.

Al dia següent, dijous, en el tercer control diari, entorn les vuit del vespre a l’accés nord del municipi, es va aturar un conductor que va aixecar les sospites dels agents. Un cop identificat es va comprovar que el permís de conduir que presentava no era el seu, sinó del seu germà. L’individu va ser detingut per un presumpte delicte d’usurpació d’identitat i imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Divendres, durant el quart control policial, al voltant de les set de la tarda, els agents van identificar un home que tenia una ordre de crida, recerca i detenció emesa per un jutjat de Barcelona per un trencament de condemna per incompliment d’indemnització. Va ser detingut i posat a disposició dels Mossos d’Esquadra.

Finalment, dissabte al matí, en un control policial efectuat a la sortida del casc urbà, els agents van aturar un vehicle i en identificar el seu conductor van comprovar que li constava pendent un requeriment judicial de crica, recerca i detenció emesa pel jutjat del Vendrell per un robatori amb força. També va ser detingut i posat a disposició del cos dels Mossos d’Esquadra per al seu trasllat davant l’autoritat judicial.

