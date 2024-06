Els veïns de Roda i la Xarxa Vendrellenca demanen millores en la parada de bus de l’N-340

La federació d’entitats de veïns de Roda de Berà conjuntament amb la Federació Xarxa Vendrellenca ha presentat una proposta a l’Ajuntament de Roda de Berà per millorar la parada d’autobús de l’N340 del servei de la Generalitat de la línia de Tarragona perquè sigui més accessible, estigui il·luminada i sigui més segura pels usuaris d’aquest servei.

Les entitats veïnals que recentment van signar un conveni de col·laboració s’han posat a treballar en la millora del servei de transport públic demanant millores a la infraestructura de parades de transport de la Generalitat, i és per aquest motiu que han presentat a l’Ajuntament de Roda de Berà de forma conjunta una proposta per millora la parada d’autobús situada al carrer Vallespir davant el voral de l’N340 donat que han detectat problemes.

Entre aquests hi ha la mala accessibilitat, la manca d’il·luminació i de seguretat fet que els ha portat a proposar la col·locació d’enllumenat públic, el pintat d’una pas de vianants per accedir a la parada, la construcció d’una zona amb panot i una rampa per donar accessibilitat i la col·locació d’un tancament que impedeixi que els vehicles puguin envair l’espai de parada on esperen els vianants.

Des de les entitats veïnals esperen que l’Ajuntament de Roda de Berà tingui en compte la proposta i que es millori la seguretat i accessibilitat de la parada en benefici dels usuaris de transport.

