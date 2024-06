Vale Pino serà el nou alcalde de Torredembarra la setmana vinent

Torredembarra viurà la setmana vinent el canvi al capdavant de l’Alcadia fruit de l’acord de govern entre els grups municipals d’ERC, PSC i Junts. Es farà efectiva la renúncia al càrrec d’Eduard Rovira (ERC) i Vale Pino (PSC) serà el nou alcalde.

El ple extraordinari de presa de coneixement de la renúncia d’Eduard Rovira com a alcalde, que tindrà lloc el 12 de juny, a les 10 h. Mentre que el ple extraordinari d’investidura serà el 15 de juny, a les 12 h.

A partir de la presa de coneixement de la renúncia d’Eduard Rovira com alcalde, Vale Pino (com a primer tinent d’alcalde) serà alcalde en funcions fins al ple del 15 de juny. A partir de ser escollit formalment per presidir la Corporació Municipal, Vale Pino delegarà en Eduard Rovira les competències de Recursos Humans i Hisenda, principalment, àrees que actualment ja encapçala.

Eduard Rovira, que ha estat alcalde des del 2015, ha ressaltat que en aquest període de temps Torredembarra ha tingut estabilitat i que l’endeutament s’ha mantingut a nivells raonables que han permès continuar prestant serveis i realitzar inversions, malgrat moments difícils com la pandèmia o la guerra d’Ucraïna.

Vale Pino ha destacat que el canvi es produeix en la persona que ostenta el càrrec d’alcalde, però que el rumb que va iniciar el govern en aquest mandat es mantindrà. També ha destacat positivament el fet que Eduard Rovira es mantingui com a regidor perquè aportarà la seva àmplia experiència.

Per la seva part, Xavier Suàrez (Junts) ha explicat que els canvis que ara es produeixen són un exercici de normalitat política, és a dir, arribar a acords i complir-los.

Cal recordar que el pacte de govern també preveu un nou canvi a l’Alcaldia el darrer any de mandat, on Raúl García (ERC) es posarà al capdavant del consistori.

