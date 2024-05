Entra en funcionament el primer parc fotovoltaic d’autoconsum del CAT a Constantí

Les 1.902 plaques que configuren el primer dels dos parcs fotovoltaics d’autoconsum del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ja produeixen energia. La planta solar, que ocupa una extensió de 9.200 m² de la coberta d’un dipòsit del Consorci, generarà un 17,7% de l’energia que es consumeix a les instal·lacions tècniques, oficines i magatzem centrals del CAT a Constantí (EB-3).

Aquestes són algunes de les xifres que els membres del Panell Públic Assessor (PPA) del CAT han pogut conèixer en primera persona durant la primera trobada de l’any d’aquest grup d’experts. Els participants han visitat l’espai de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla on s’estan instal·lant els 6.667 mòduls solars que conformaran el segon parc d’autoconsum propi del Consorci. Està previst que la instal·lació dels panells es finalitzi al llarg de les pròximes dues setmanes i que entri en funcionament durant el mes de setembre.

Durant la visita, el cap d’Innovació, Tecnologia i Energia del CAT, Andreu Fargas, ha assegurat que aquesta segona fase del pla SolarCAT, que engloba les dues actuacions, abastirà un 26% de l’energia consumida a l’ETAP (EB-1) amb un impacte destacat en estalvi energètic.

El president del Consorci, Joan Alginet, ha reconegut que «és un orgull que el CAT sigui capaç d’autogenerar un 10% del total d’energia que es necessita per dur a terme la distribució de l’aigua que potabilitzem. És una de les diferents inversions estratègiques que impulsem des del Consorci per posicionar-nos com a referents en matèria de sostenibilitat en el sector hidràulic». Alginet ha recordat que «els dos parcs fotovoltaics es complementen amb un seguit d’eines digitals que ens permeten optimitzar l’ús i gestió de l’energia amb l’objectiu final de reduir en un 15% la despesa energètica del CAT».

Durant la seva visita, els membres del PPA també han pogut conèixer la resta d’iniciatives que el Consorci promou a través de l’àrea de Medi Ambient. En aquest sentit, la seva responsable, Ivanka Gasco, ha anunciat als participants que ja s’han començat a gestionar les primeres accions de l’Oficina Verda del CAT.

A través d’aquesta, pròximament s’instal·laran sensors intel·ligents per evitar el malbaratament en el sistema d’enllumenat de diversos espais de treball dels equipaments del CAT a Tarragona i l’Ampolla, i es col·locaran termòstats intel·ligents a les oficines i despatxos administratius per a una gestió més responsable i eficient de la despesa energètica interna.

