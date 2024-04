Constantí té el major parc solar de Catalunya i se’n projecta un altre cinc vegades més gran

Constantí acollirà dues plantes solars fotovoltaiques: d’una banda, la Bellisens, de la mà de l’empresa d’energia Celtis Solar SL i, d’altra, una segona que, per ara, compta amb l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona (CTUT).

En el primer cas, aquest dimarts el Departament d’Acció Climàtica va donar a conèixer que el projecte promogut per Celtis Solar SL continuava endavant, després que l’empresa anunciés el passat febrer que renunciava a desenvolupar el parc fotovoltaic. La Ponència d’Energies Renovables va aprovar l’impacte ambiental del projecte, però aplicant mesures correctores en matèria d’espais de connectivitat, manteniment de camins existents o la preservació de la flora, la fauna i el paisatge.

La central solar fotovoltaica Bellisens preveu instal·lar 76.920 panells en 49,52 hectàrees de terreny agrícola, generant 50 MW de potència. A més, també contempla una línia d’evacuació d’alta tensió soterrada de 2,8 quilòmetres, i una nova subestació elèctrica. Perquè es pugui iniciar la construcció, l’Ajuntament de Constantí ha d’atorgar la llicència d’obres pertinent.

És per això que l’empresa es reunirà en les pròximes setmanes amb el govern municipal. «Estudiarem que el projecte no afecti veïns ni propietats privades», explica l’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, i afegeix que la llicència s’aprovarà per junta de govern municipal.

Una segona planta en camí

Paral·lelament, el CTUT va aprovar definitivament el passat març la construcció d’una altra planta fotovoltaica. Aquesta se situarà en una parcel·la ubicada en les proximitats del polígon industrial de les Gavarres i del de Riu Clar, i tindrà una mida de 10,73 hectàrees.

Aquestes estan dividides en sis parts diferents, cadascuna propietat d’un promotor diferent. El projecte preveu que es construeixin 14.174 mòduls fotovoltaics, de 550 Wp d’energia cada un; en conjunt, s’arribaria a una potència nominal (MWn) de 6,45.

Constantí, punt d’interès

Amb la construcció de Bellissens, Constantí continuarà tenint el lideratge d’acollir la planta solar fotovoltaica més gran de Catalunya. Fins ara, aquest títol l’havia sustentat gràcies a Constantí-42. Així, el municipi esdevé un punt d’interès per a construir aquesta mena d’estructures.

Respecte a això, Sánchez declara que «venen moltes empreses d’aquest tipus per informar-se, o parlen directament amb els propietaris de les parcel·les, per llogar-les o comprar-les». A més, afegeix que «si la Generalitat dona el vistiplau, i el planejament urbanístic ho permet, nosaltres l’únic que podem fer és estudiar si hi ha cap problemàtica, i resoldre-la».

Energia solar a la provínicia

Amb tot, el Tarragonès no lidera l’àmbit de presència de plantes solars fotovoltaiques al Camp de Tarragona. Segons dades del CTUT, els altres dos territoris que també tenen aquest servei són el Baix Camp (2) i la Conca de Barberà (1).

A banda, l’Alt Camp guanya en nombre de plantes que es troben en tramitació (26). Així, si es miren els tant per cents de superfície solar fotovoltaica per comarca, el rànquing queda encapçalat per l’Alt Camp (46%), seguit per la Conca de Barberà (40%), el Tarragonès (8%), el Baix Camp (6%), i el Priorat (0%).