El mercat d'intercanvi i de segona mà de Torredembarra se celebrarà el proper 8 de juny

Les places per tenir una paradeta estan obertes a tothom i fins al 7 de juny.Cedida

El 8 de juny es durà a terme el 6è mercat d'intercanvi i de segona mà. Tindrà lloc al costat de Cal Bofill, de 10 a 13.30 h. A més de les parades també s’han organitzat tallers gratuïts. Alguns d'ells per fer bossetes d'olor, sabons naturals, boles de llavors o de sensibilització de zero plàstics a les platges.

Aquesta 6a edició tindrà lloc la mateixa setmana que se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Les places per tenir una paradeta estan obertes a tothom i fins al 7 de juny. Per inscriure-s’hi s'ha d'enviar un correu a tarraco@ecologistesenaccio.cat

L'objectiu del mercat d'intercanvi i de segona mà és fomentar la reutilització i el bescanvi de qualsevol producte. Això fa disminuir el nombre de residus que es generen i allarga la vida d'ús dels productes ja que encara són útils. A més, l'espai municipal de Cal Dània, on es reutilitzen i reparen objectes que poden tenir una segona vida, també hi tindrà una parada per difondre la seva activitat.

