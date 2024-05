Un YouTuber explora l'hotel-restaurant abandonat de l'Álamo d'Alcover

Un canal de YouTube ha mostrat un vídeo de l'estat actual de l'hotel-restaurant Álamo de Alcover.

En el vídeo, publicat el 30 de març de 2024 al canal de Marcos Explora, dedicat a gravar i explicar la història d'alguns llocs abandonats d'arreu, es pot veure l'estat actual de l'espai, abandonat des del 2020.

En la peça es pot veure l'espai en estat de total abandonament, molt deteriorat i espoliat per diverses persones. Encara es pot observar i reconèixer alguns elements de l'antic restaurant, hotel i sala de festes.

L'emblemàtic restaurant es va veure obligat a tancar les seves portes per sempre duran la pandèmia provocada per la Covid-19. Les restriccions a l'hostaleria i el confinament van ferir de mort un negoci familiar que no va poder resistir el difícil moment.

El Álamo, especialment distingit per la seva façana que imita un castell, era un popular restaurant especialitzat en bodes o grans esdeveniments i calçotades. Amb un gran espai i moltes facilitats que el convertien en una bona opció per reunions multitudinàries i formals.

