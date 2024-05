PortAventura amplia el Dreams Village i acollirà cada any 420 famílies amb nens hospitalitzats

El racó més màgic de Port Aventura no és el SésamoAventura. Ni el més emocionant és el Dragon Khan. El lloc més encantador del parc d’atraccions s’anomena Dreams Village. Un espai amb grans habitatges on, durant una setmana, famílies amb infants que pateixen llargues estades als hospitals gaudeixen de PortAventura i de diverses activitats de franc. Un «oasis de felicitat» en el seu patiment.

«Aquestes famílies passen un calvari per les malalties dels seus fills, els sis dies que passen a les cases és una vàlvula d’escapament; Dreams és un somni per a tots, on posem tot el nostre esforç», va afirmar Ramón Marsal president de la Fundació PortAventura.

I en seran més. Ahir el parc va estrenar quatre noves cases, que han comportat una inversió de dos milions i mig d’euros, donats per la Fundació La Caixa i per TransGourmet. «Hem de valorar el seu esforç econòmic. Aquest és un projecte inacabable», va expressar Marsal.

El Dreams Village va arrencar l’any 2019. El projecte col·labora amb els Hospitals Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu de Barcelona i l’Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid. «Creiem que és vital que les famílies tinguin us espai de desconnexió, que humanitza la salut», va exposar Iciar Ancizu, representant de la Fundació La Caixa.

Setmanalment, el personal sanitari selecciona les famílies que podran gaudir de l’experiència. A més, els escollits pateixen malalties semblants. «Continuarem col·laborant perquè és un projecte que ens té enamorats pel nivell d’humanitat que mostra», va afirmar Lluís Labairu, director general de TransGourmet Ibérica. La condició social de les famílies també és té en compte a l’hora de fer la selecció. «L’ampliació és un pas molt significatiu, que consolida la feina que porta fent la Fundació PortAventura des de l’any 2011», va concloure Arturo Mas-Sardà, president de PortAventura World.

Més enllà, els centres hospitalaris treballen en un estudi que analitzi els efectes que tenen les estades en la salut dels menors. Els seus responsables preveuen tenir els primers resultats aquest estiu. «Necessitem 80 famílies que hagin passat per les tres fases per estudiar l’impacte en la seva salut, quins aspectes milloren o quins es queden igual», va apuntar Annabella García, psicòloga clínica de l’Hospital Vall d’Hebron.

La doctora va remarcar els efectes positius a la salut dels menors de les estades al ressort del parc. «És un oasi d’emocions positives perquè és un moment de calma i de parèntesis», va resumir García. A més, segons la professional, l’experiència viscuda a PortAventura afavoreix la «resiliència» de les famílies.

«Vam oblidar per una setmana la malaltia de la meva filla»

La Jeannette Yehouenou i la seva filla Helena Philomene Dahzogbo Yehouenou van gaudir d’una estada al ressort Dreams Village. «La vivència quedarà per sempre, encara que no es repeteixi, em va marcar i no tinc paraules per explicar-la», va expressar Philomene. Va destacar que l’experiència la va ajudar a compartir la seva malaltia amb altres joves i per no sentir-se tan sola. «Ens vam oblidar per una setmana que tenia una filla malalta», va explicar Yehouenou. L’experiència també ajuda i dona forces als pares i les famílies. «Els voluntaris tenien cura de tots els detalls i eren conscients de la malaltia que patia», va concloure.