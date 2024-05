Port Aventura World llença ofertes d'estiu amb entrades gratuïtes per a Caribe Aquatic Park. Des del 13 al 31 de maig, la reserva a un dels hotels del parc inclou una entrada gratuïta per a Caribe Aquatic Park.

Els requisits són allotjar-se dues nits o més en règim de mitja pensió o pensió completa als hotels PortAventura, Gold River, Colorado Creek i Mansión de Lucy. Els viatges es podran efectuar des del 25 de maig fins al 7 de setembre, i també inclouen accés a PortAventura Park i Ferrari Land.

Els interessats en allotjar-se en un dels hotels del parc també tenen l'oportunitat de reservar la seva estada, junt amb entrades d'accés a Port Aventura Park i Ferrari Land, des de 79 euros la nit per persona.

A més, l'oferta també inclou preus especials en els passis Express, descomptes per accedir a Caribe Aquatic Park i servei de Pick-Up a les botigues dels parcs entre d'altres. Les reserves es podran realitzar fins al 19 de setembre d'aquest any, i els viatges en dates seleccionades entre juny i setembre.

Una altra de les ofertes disponibles consisteix en la compra d'entrades per dos dies als parcs de Port Aventura Park i Ferrari Land des de 37 euros al dia. Aquesta romandrà disponible fins al 15 de setembre.

També hi ha una oferta destinada a grups amb un mínim de 10 integrants. Aquests podran gaudir d'un dia al PortAventura Park des de 27 euros per persona. A més, inclou una gratuïtat per cada 20 persones de pagament.

La compra d'aquestes entrades es pot realitzar fins al 30 de juny d'aquest any, però el parc es podrà visitar fins que acabi la temporada el 6 de gener de 2025.

Finalment, els hotels afiliats Hotel Vila Centric i Hotel Pirámide Salou, també ofereixen l'oportunitat d'allotjar-se en les seves instal·lacions dues nits i obtenir una entrada d'un dia al PortAventura Park i Ferrarli Land, o quedar-se tres o més nits i poder visitar els parcs dos dies.

