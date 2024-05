La Costa del Baix Gaià, present al Saló Aragonès del Turisme

Els municipis de la Costa del Baix Gaià (Altafulla, Creixell, Roda de Berà, Tarragona i Torredembarra) participen a la 18a edició del Saló Aragonès del Turisme (ARATUR) que es du a terme des de divendres i fins diumenge, al Palau de Congressos de Saragossa.

El Baix Gaià hi és present amb estand propi per promocionar el territori amb l’objectiu de fidelitzar el turisme aragonès i incrementar-lo. En representació del municipi de Torredembarra, hi assisteix la regidora de Turisme, Jovita Baltasar.

El certamen ARATUR és una fusió d’oci, gastronomia, cultura i turisme. Enguany, presenta una àmplia gama de nous destins, tant estatals com internacionals, oferint als visitants l'oportunitat d'explorar i descobrir llocs únics en tot el món.

